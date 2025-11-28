Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

"Dnes jsem podal svou rezignaci na funkci ministra obrany," napsal Mošteanu na facebooku. "Rumunsko a Evropa jsou pod ruským útokem. Naše národní bezpečnost musí být chráněna za každou cenu. Nechci, aby diskuze o mé osobě a chybách, které jsem udělal před mnoha lety, odváděly pozornost od obtížného úkolu těch, kteří nyní vedou zemi," uvedl ministr ke své rezignaci.
Rumunsko od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 opakovaně zaznamenává narušování svého vzdušného prostoru, na jeho území dopadají hlavně úlomky sestřelených ruských dronů. Bukurešť také Moskvu viní z "hybridních útoků" a z vměšování do loňských prezidentských voleb, jejichž výsledky byly následně anulovány.
Mošteanu se ocitl pod tlakem poté, co investigativní novináři ve čtvrtek zjistili, že ve svém životopise uvedl, že je absolventem univerzity, na které ve skutečnosti nikdy nestudoval. Ministr se ještě téhož dne omluvil za to, co označil za chybu. "V životopise, který jsem v roce 2016 narychlo vytvořil podle vzoru z internetu, zůstala chyba, která mě, přiznávám, ztrapňuje. Tehdy jsem těmto detailům nevěnoval přílišnou pozornost. Za to se omlouvám," napsal.
Mošteanu se stal ministrem obrany letos v červnu, kdy byla po měsících politických turbulencí sestavena nová proevropská vláda. Premiér Ilie Bolojan dnes uvedl, že ministrem obrany by se měl dočasně stát nynější ministr hospodářství a cestovního ruchu Radu Mirutsa.