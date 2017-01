Rumunská vláda chce kvůli přeplněným věznicím propustit tisíce trestanců

před 33 minutami

Rumunská vláda navrhuje omilostnit tisíce vězňů, chce tak ulevit přeplněným věznicím. Překvapivý krok vyvolal kritiku opozice a údiv prokuratury, napsala agentura AP. Návrh na udělení milosti vězňům zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti. Měl by zahrnovat na 2500 odsouzených - zejména těch, kteří si odpykávají tresty nižší než pět let a u kterých nešlo o zločiny sexuální povahy, zločiny násilné či o korupci. Kabinet také navrhuje snížit na polovinu tresty vězňům starším 60 let, těhotným ženám a odsouzeným s malými dětmi. Premiér Sorin Grindeanu chce schválit návrh ve formě mimořádného nařízení vlády, pro nějž není potřeba souhlas parlamentu ani podpis prezidenta. Opozice návrh kritizuje.

autor: ČTK