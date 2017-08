Rumunská policie zadržela 24 syrských a iráckých migrantů

před 51 minutami

Rumunská pobřežní stráž zadržela rybářský člun, na jehož palubě se nacházelo 70 migrantů, kteří se zřejmě snažili ilegálně dostat na rumunské území. Předtím v noci na pondělí zadržela policie 24 migrantů ze Sýrie a Iráku, kteří chtěli nezákonně překročit hranice do Maďarska a dostat se do schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Tuto skupinu objevili příslušníci pohraniční policie v kamionu, který zastavili u města Nadlac na západě Rumunska nedaleko hranic s Maďarskem. Zadrženo bylo osm mužů, tři ženy a 13 nezletilých dětí od dvou do 16 let. Vůz řídil Rumun, kterého policie nyní vyšetřuje kvůli podezření z obchodování s lidmi. Většina z těchto 24 migrantů požádala v Rumunsku o azyl.

Doporučujeme