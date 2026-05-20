Rubio se pustil do vedení Kuby. Obyvatele ostrova vyzval, aby si sami vybrali vládu

ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí a nabídl jim novou cestu. Ve středu to napsala agentura AFP. Podle ní vzkaz vyznívá jako výzva k povstání.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu řekl, že Donald Trump navrhuje „novou cestu mezi Spojenými státy a novou Kubou". Cestu, v níž si budou moci Kubánci vybrat, kdo jim bude vládnout.
Vzkaz se objevil na sociálních sítích v den, kdy by měla americká prokuratura zveřejnit obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi, který ve svých 94 letech i bez politické funkce stále patří k nejmocnějším mužům v zemi. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany.

„Pravý důvod, proč nemáte elektřinu, palivo ani jídlo, je ten, že ti, kdo ovládají vaši zemi, zpronevěřili miliardy dolarů a nic z nich nepoužili na pomoc lidem," řekl španělsky Rubio, který je potomkem kubánských emigrantů.

Zopakoval také nabídku, kterou už dříve podmínil významnými reformami komunistického systému na Kubě: USA slíbily poslat na ostrov jídlo a léky za 100 milionů dolarů, které ale bude muset distribuovat katolická církev či důvěryhodná charitativní organizace.

V poselství, v němž se podle serveru Axios poprvé jako šéf americké diplomacie takto obrátil přímo na Kubánce, Rubio ve středu také řekl, že americký prezident Donald Trump navrhuje „novou cestu mezi Spojenými státy a novou Kubou“. Cestu, v níž si budou moci Kubánci vybrat, kdo jim bude vládnout.

„Kuba není ovládána žádnou revolucí, Kubu ovládá GAESA,“ dodal Rubio s odkazem na státní společnost, jež má podle něj má aktiva v hodnotě 18 miliard dolarů a ovládá 70 procent kubánské ekonomiky.

Akciová společnost Gaesa je impérium s neprůhlednou strukturou, které formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci Raúla Castra. Pod Gaesu patří řada firem, z nichž mnohé jsou registrované v Panamě či dalších daňových rájích a které podnikají v nejrůznějších odvětvích, včetně cestovního ruchu, zahraničního obchodu, maloobchodu, realit či telekomunikací.

V tomto konglomerátu má podle serveru CiberCuba velký vliv Castrův vnuk Raúl Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangrejo (Krab), který se podle médií letos angažoval i v jednáních se Spojenými státy.

„Zisky z hotelů, stavebnictví, bank, obchodů a dokonce i z peněz, které vám vaši příbuzní posílají ze Spojených států: všechno, absolutně všechno, prochází jejich rukama,“ sdělil ve videovzkazu Rubio s odkazem na společnost Gaesa.

Bezskrupulózní lži, ohradilo se kubánské velvyslanectví

Rubiův projev kritizovalo kubánské velvyslanectví ve Spojených státech, které ho označilo za opakované a bezskrupulózní lži. Rubio se podle ambasády snaží jen ospravedlnit americkou agresi vůči Kubě. Té se Američané podle Havany dopouštějí dlouholetými sankcemi, k nimž letos připojili ropné embargo.

Spojené státy zavedly na Kubu první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho tehdejším předchůdcem Barackem Obamou.

Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu. Trump podobný scénář opakovaně odmítl s tím, že kubánský režim se zhroutí sám z ekonomických důvodů.

"Proti Kubě není žádná ropná blokáda. Jsou jen nekompetentní," tvrdí americký ministr zahraničí Marco Rubio | Video: Reuters
