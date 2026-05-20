Rubio se pustil do vedení Kuby. Obyvatele ostrova vyzval, aby si sami vybrali vládu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí a nabídl jim novou cestu. Ve středu to napsala agentura AFP. Podle ní vzkaz vyznívá jako výzva k povstání.
Vzkaz se objevil na sociálních sítích v den, kdy by měla americká prokuratura zveřejnit obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi, který ve svých 94 letech i bez politické funkce stále patří k nejmocnějším mužům v zemi. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany.
„Pravý důvod, proč nemáte elektřinu, palivo ani jídlo, je ten, že ti, kdo ovládají vaši zemi, zpronevěřili miliardy dolarů a nic z nich nepoužili na pomoc lidem," řekl španělsky Rubio, který je potomkem kubánských emigrantů.
Zopakoval také nabídku, kterou už dříve podmínil významnými reformami komunistického systému na Kubě: USA slíbily poslat na ostrov jídlo a léky za 100 milionů dolarů, které ale bude muset distribuovat katolická církev či důvěryhodná charitativní organizace.
V poselství, v němž se podle serveru Axios poprvé jako šéf americké diplomacie takto obrátil přímo na Kubánce, Rubio ve středu také řekl, že americký prezident Donald Trump navrhuje „novou cestu mezi Spojenými státy a novou Kubou“. Cestu, v níž si budou moci Kubánci vybrat, kdo jim bude vládnout.
„Kuba není ovládána žádnou revolucí, Kubu ovládá GAESA,“ dodal Rubio s odkazem na státní společnost, jež má podle něj má aktiva v hodnotě 18 miliard dolarů a ovládá 70 procent kubánské ekonomiky.
Akciová společnost Gaesa je impérium s neprůhlednou strukturou, které formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci Raúla Castra. Pod Gaesu patří řada firem, z nichž mnohé jsou registrované v Panamě či dalších daňových rájích a které podnikají v nejrůznějších odvětvích, včetně cestovního ruchu, zahraničního obchodu, maloobchodu, realit či telekomunikací.
V tomto konglomerátu má podle serveru CiberCuba velký vliv Castrův vnuk Raúl Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangrejo (Krab), který se podle médií letos angažoval i v jednáních se Spojenými státy.
„Zisky z hotelů, stavebnictví, bank, obchodů a dokonce i z peněz, které vám vaši příbuzní posílají ze Spojených států: všechno, absolutně všechno, prochází jejich rukama,“ sdělil ve videovzkazu Rubio s odkazem na společnost Gaesa.
Bezskrupulózní lži, ohradilo se kubánské velvyslanectví
Rubiův projev kritizovalo kubánské velvyslanectví ve Spojených státech, které ho označilo za opakované a bezskrupulózní lži. Rubio se podle ambasády snaží jen ospravedlnit americkou agresi vůči Kubě. Té se Američané podle Havany dopouštějí dlouholetými sankcemi, k nimž letos připojili ropné embargo.
Spojené státy zavedly na Kubu první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho tehdejším předchůdcem Barackem Obamou.
Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu. Trump podobný scénář opakovaně odmítl s tím, že kubánský režim se zhroutí sám z ekonomických důvodů.
Mohlo by vás zajímat: „Co je horší než komunista?“ Rubio drsně zaútočil na zemi svých rodičů
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.
Europarlament stupňuje tlak na Slovensko. Kvůli právnímu státu a rozkrádání fondů
Slovensko má řadu problémů s evropskými fondy, stavem prokuratury nebo médií. A situace se zhoršuje, varují ve své rezoluci europoslanci. Apelují na Evropskou komisi, aby zvážila, jestli zemi „nepotrestat“ podobně jako Maďarsko, které má už roky zmrazené unijní peníze.
Američan s podezřením na ebolu přiletí do Prahy. Kritiku vyvolalo, že nemíří do USA
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletí z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
ŽIVĚ Rusko chystá ofenzívu na Kyjev. Mají připravených pět scénářů, upozornil Zelenskyj
Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzívy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi," řekl Zelenskyj.
ŽIVĚ Česko - Itálie 0:0. Češi od prvních minut ostřelují soupeřovu branku
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Itálií.