Rubio s Hegsethem čelí posměchu. Íránci je přirovnali ke slavným českým postavičkám

Íránci přirovnávají dvě klíčové postavy Trumpovy administrativy k postavičkám z legendárního českého animovaného seriálu. Na síti X zveřejnila íránská ambasáda v Jihoafrické republice fotky Marca Rubia a Petea Hesgetha vedle postaviček Pata a Mata. Je to jeden z mnoha příkladů memové války, do níž se zapojily obě strany konfliktu. A také důkaz světové popularity obou svérázných kutilů…
„Říkal jsem, že jsem je někde viděl,“ zní titulek příspěvku íránské ambasády na síti X, pod níž jsou dvě fotografie: na levé stojí vedle sebe americký ministr zahraničí Marco Rubio s ministrem obrany Petem Hegsethem. A na té pravé se vyjímají dvě mnoha dětem známé postavičky svérázných kutilů, jedna s rádiovkou a druhá s kulichem na hlavě.
Nešikovní kamarádi Pat a Mat, známí kdysi v seriálu …A je to! jen českým a slovenským divákům, se již dávno těší popularitě mnohde jinde ve světě. Jak připomínají tvůrci seriálu na svých webových stránkách, v Polsku se jim říká „Sousedi“ a v Holandsku seriál pojmenovali jako Buurman en Buurman (Soused a soused). Tady také poprvé postavičky dostaly hlasy. Dabing vznikl volnou improvizací dvou holandských komiků. No a tvůrci si shodou okolností zároveň všímají nesmírné popularity, které se oba animovaní kamarádi těší v perské zemi.
Seriál …A je to! spatřil světlo světa v 70. letech minulého století. Podstatou příběhu obou přátel je pokaždé nějaký hmatatelný problém, s nímž se v každém díle seriálu potkají. Snaží se jej vždy vyřešit poněkud neobvyklými způsoby. Jejich úsilí situaci vyřešit pokaždé vede k ještě větším komplikacím. Navzdory všem patáliím, se kterými se dvojice kamarádů potýká, se na všechno dívají pozitivně a diváka posléze překvapí často nevšedním řešením…
Pat a Mat mají sice v současné bizarní válečné konfrontaci premiéru, jinak to ale není poprvé, co kterákoli z obou válčících stran používá ke zesměšnění protivníka na internetu animovaná videa.
Na sociálních sítích začala například kolovat videa vygenerovaná umělou inteligencí, která si utahují z amerického prezidenta Donalda Trumpa. V jednom z posledních videí, které reaguje na Trumpovu pondělní výhrůžku o bombardování všech mostů a elektráren, je americký prezident zobrazen jako figurka ze stavebnice LEGO.
Podobně si i Bílý dům dělal legraci ze svého nepřítele, když na sociálních sítích sdílel videa, která americkou ofenzívu přirovnávala k videohrám. Trumpova administrativa zveřejnila střípky z akčních videoher a filmů, které prostříhala bombardováním íránských objektů. Trump za to byl kritizován americkými veterány, kteří si stěžovali, že zlehčuje následky konfliktu.
Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci následně začali útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že Írán v noci na středu bude čekat nejhorší bombardování od začátku války. Trump sdělil, že všechny elektrárny a mosty budou zničeny, pokud Írán nepřijme dohodu, která by Spojeným státům vyhovovala a mimo jiné otevřela Hormuzský průliv.
Teheránská ambasáda v Zimbabwe na jeho podmínku otevření průlivu reagovala příspěvkem na X, kde napsala: „Ztratili jsme klíče.“
Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal: "Bůh žehnej skvělému íránskému lidu".
