Rubio poděkoval Česku za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc.
Do Prahy byl v noci na čtvrtek převezen americký lékař, u kterého je podezření, že se v Kongu mohl nakazit ebolou. Stalo se tak poté, co americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat v Česku.
"Jsme Česku hluboce vděčni za jeho pomoc," napsal šéf americké diplomacie.
Muž je v izolaci ve Fakultní nemocnici Bulovka, podle jejíhož čtvrtečního vyjádření nejeví žádné příznaky nemoci.
Podle americké televizní stanice NBC je šestačtyřicetiletý muž lékařem křesťanské misijní organizace Serge a působil v nemocnici v Nyankunde v provincii Ituri na východě Konga, kde propukla epidemie eboly, často smrtelného virového onemocnění.
Dnes je to pro nás nemyslitelná představa, ale české země byly po staletí součástí německého prostoru a Praha jeho klíčovým centrem, říká historik Luboš Velek. Proč slavný dopis Františka Palackého do Frankfurtu Němce tak podráždil a před čím pisatel varoval, když mluvil o hrozbě z Ruska? Od smrti Františka Palackého - „Otce národa" - právě nyní uplyne 150 let.
Filmová sci-fi Mandalorian a Grogu, druhá řada seriálu ze světa krimi Papírový dům, v němž se zloděj Berlín a jeho parta pokouší ukrást da Vinciho obraz, koncert amerického kytaristy a spolupracovníka Marilyna Mansona, nové nastudování groteskní satiry inspirované rokem 1948 v Československu či výstava obrazů zachycujících lidské postavy i další organismy ve fázi proměny.
Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Předsedu Lidové republikánské strany (CHP) Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kiliçdaroglu. Představitel poslaneckého klubu CHP verdikt označil za pokus o převrat prostřednictvím justice.
Spor kvůli ebole štěpí vládu. Okamura ukázal na „viníka“, mluví o ohrožení země
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.