Zahraničí

Rozvojovým zemím šlo o třetinu méně humanitární pomoci. Můžou za to Trumpovy škrty

ČTK

Objem rozvojové pomoci, kterou poskytují rozvinuté státy, zaznamenal loni rekordní pokles, a to o 23,1 procenta oproti roku 2024, sdělila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

FILE PHOTO: U.S. President Trump holds a press conference in the briefing room at the White House
Donald Trump.Foto: REUTERS
Hlavním důvodem je razantní snížení pomoci ze strany USA, které tak učinily kvůli vlastním rozpočtovým škrtům a napjaté geopolitické situaci, dodala OECD.

Členské země Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) vyčlenily v roce 2025 pro tuto oblast podle předběžných dat 174,3 miliardy dolarů (přibližně 3,6 bilionu korun), což představuje 0,26 procenta jejich společného hrubého národního produktu. Objem poskytované pomoci se snížil již druhý rok v řadě.

Největšími dárcovskými zeměmi jsou Francie, Německo, Británie, USA a Japonsko. Podle OECD lze 95,7 procenta celkového loňského poklesu připsat snížení pomoci ze strany této pětice států, přičemž Spojené státy se na poklesu podílely 75,1 procenta.

Přestože Německo snížilo výdaje na rozvojovou pomoc o 17,4 procenta, stalo se loni vůbec poprvé největším dárcem, protože dosavadní největší dárce, Spojené státy, je snížil o 56,9 procenta. Rozvojovou pomoc omezilo 26 z 34 členů výboru DAC.

Podle Barcelonského institutu pro globální zdraví mohou v důsledku škrtů v oblasti rozvojové pomoci zemřít po celém světě stovky tisíc lidí. Didier Jacobs z britské humanitární organizace Oxfam, která se zaměřuje na boj s chudobou, podle AFP uvedl, že pokud bude trend snižování pomoci pokračovat, může do roku 2030 ve světě zemřít přes devět milionů lidí. Škrty podle něj podkopávají boj proti nemocem, jako jsou AIDS či malárie.

Mnohé bohaté země omezují výdaje na humanitární a rozvojovou pomoc, zatímco kvůli geopolitické situaci, včetně ruské války proti Ukrajině, navyšují výdaje na vojenské účely. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa také loni ochromila Agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která byla největším americkým oficiálním poskytovatelem zahraniční pomoci.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

