„Rozumíme si,“ řekl Macinka. USA by Česku mohly poskytnout know-how pro výrobu zbraní

ČTK

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta J. D. Vance Andrewem Bakerem.

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Macinka je ve Spojených státech od úterý, kdy v New Yorku promluvil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Následně se přesunul do Washingtonu, kde se setkal s Bakerem nebo se zástupci think-tanku The Heritage Foundation.
Česká vláda si podle Macinky s americkou administrativou politicky i ideologicky rozumí, což jí dává výhodu pro rozvoj vzájemných vztahů nad rámec běžné politické agendy. „Máme shodný pohled na svět, který třeba oni nemají úplně se všemi politiky z Evropy nebo se všemi vládami Evropy. S námi ho mají a proto ta debata je zajímavá,“ řekl Macinka.

Zmínil program, ve kterém si Američané vybírají spojenecké země, kde by mohli doplnit svou zbrojní kapacitu. „Což je obrovská příležitost pro české firmy a pro český zbrojní průmysl, kdy Američané jsou ochotni nám poskytnout nějaké technologie a nějaké know-how k tomu, aby byly tyto věci vyráběny v českých společnostech a tím doplňovali tu kapacitu, kterou třeba oni mají teď nedostatečnou,“ uvedl ministr.

Macinka je ve Spojených státech od úterý, kdy v New Yorku promluvil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Následně se přesunul do Washingtonu, kde se setkal s Bakerem nebo se zástupci think-tanku The Heritage Foundation. Ve čtvrtek by měl mít v programu jednání na amerických ministerstvech zahraničí a obrany.

Krotitelé Bossů - videoherní hudba

Nostalgie skrytá v tónech. Jak oblíbené melodie formují naše vzpomínky?

Proč nám stačí slyšet první tóny chorálu z Halo, abychom okamžitě dostali husí kůži, a jaké emoce v nás dokáže probudit melodie z Battlefieldu 1942? Herní hudba už dávno není jen kulisou, ale klíčovým prvkem, který definuje celkový zážitek. V čem spočívá její síla, jak moc ovlivňuje naše emoce a proč se ty nejlepší herní soundtracky stávají fenomény, které si rádi pouštíme i roky po dohrání?

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Globální teploty mohou brzy překročit pařížské maximum, v Arktidě porostou rychleji

Průměrné globální teploty se budou v příštích pěti letech držet poblíž rekordních hodnot, přičemž teploty v Arktidě zřejmě porostou rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnila Mezinárodní meteorologická organizace (WMO) ve spolupráci s britskou meteorologickou službou. Zpráva obsahuje předpovědi teplot a srážek pro světové regiony až do roku 2030.

Jsou to apokalyptické výjevy, shořely tu restaurace i kempy, popisuje turista požáry

Požár v internátě dívčí akademie v Keni si vyžádal nejméně patnáct životů

Počet obětí nočního požáru v internátu dívčí školy v oblasti Nakuru v centrální části Keni vzrostl na nejméně 15. Podle agentury Reuters to sdělila policie s tím, že v okolí neštěstí stále hledá další studentky. Agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedla, že zahynulo 16 lidí, převážně studentek, a 73 jich byl zraněno. Dříve média uváděla deset obětí.

Car drives past damaged building in Kramatorsk

ŽIVĚ Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony, obranou proniklo jen devět

Rusko během noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Na síti Telegram o tom ráno informovala ukrajinská protivzdušná obrana. Údery bezpilotními stroji oznámilo i ruské ministerstvo obrany, podle kterého ruské síly zlikvidovaly 62 ukrajinských dronů. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.

