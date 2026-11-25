Pět ruských bojových letounů v hodnotě zhruba 5,5 miliardy korun zasáhly ukrajinské síly při nočním útoku na leteckou základnu Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti. V případě tří těžkých stíhacích letounů MiG-31 se bude jednat o mimořádně citelnou ztrátu. Rusko totiž již více než třicet let nové letouny tohoto typu nevyrábí. Proti Ukrajině je používá k odpalování řízených střel.
K útoku došlo v průběhu 24. listopadu a v noci na 25. listopadu. Ze základny Savaslejka pravidelně operují letouny MiG-31K, které Rusko využívá k útokům na ukrajinská města prostřednictvím hypersonických raket Kinžal. Podle ukrajinského generálního štábu nebude všech pět zasažených letounů po určitou dobu schopno letu. Rozsah jejich poškození se nadále vyhodnocuje, přičemž konečný počet zasažených strojů může být ještě vyšší. Zbylé dva zasažené stroje jsou stíhací bombardéry Su-34.
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MiG-31 (označení NATO Foxhound) je těžký dvoumístný přepadový stíhací letoun vyvinutý ještě za dob Sovětského svazu. Do aktivní služby byl zařazen v roce 1981 a dodnes patří mezi nejrychlejší bojové letouny světa. Letoun je schopný dosáhnout rychlosti téměř 3000 kilometrů za hodinu a jeho maximální přeletový dolet (nebojový bez výzbroje) činí přibližně 3300 kilometrů. Historické odhady ceny jednoho stroje dosahovaly 1,3 miliardy korun za kus.
Na začátku ruské invaze na Ukrajinu disponovalo Rusko podle přehledu FlightGlobal přibližně 131 letouny MiG-31 různých modifikací. Zhruba dvanáct strojů bylo upraveno pro odpalování hypersonických raket Kinžal. Do září letošního roku bylo podle dostupných analýz zdokumentováno nejméně pět zničených letounů tohoto typu a několik dalších poškozených.
Sériová výroba letounů MiG-31 byla ukončena v 90. letech. Rusko je tak odkázáno na opravy a modernizaci již existujících strojů, případně na obnovu letounů uložených v rezervách. Výroba zcela nových MiG-31 je v současnosti nulová.
Suchoj Su-34 (v kódovém označení NATO Fullback) je dvoumístný stíhací bombardér, který byl oficiálně zařazen do výzbroje v roce 2014. Letoun dosahuje maximální rychlosti přibližně 1900 kilometrů za hodinu a nebojový dolet 4250 kilometrů. Historicky uváděná cena jednoho stroje činí přibližně 800 milionů korun, cena modernizovaných variant však může být vyšší.
Su-34 představují jeden z nejdůležitějších prostředků ruského letectva ve válce na Ukrajině. Rusové je ve velké míře využívají k bombardování ukrajinských obranných pozic i měst v blízkosti frontové linie.
Na začátku invaze disponovalo Rusko přibližně 125 až 130 letouny tohoto typu. Podle ukrajinské vojenské rozvědky přišlo Rusko do 22. října letošního roku o 43 těchto letounů, dalších sedm bylo poškozeno. Databáze nezávislých analytiků Oryx evidovala koncem října celkem 48 zničených či poškozených Su-34.
Na rozdíl od MiG-31 však Rusko letouny Su-34 nadále vyrábí v leteckém závodě v Novosibirsku. Jeho výrobní kapacity jsou odhadovány na 14 až 18 letounů ročně. Podle ukrajinské vojenské rozvědky bylo mezi říjnem 2025 a říjnem 2026 ruskému letectvu dodáno dokonce 22 nových strojů. Navzdory značným ztrátám tak Rusko ještě koncem října disponovalo přibližně 140 letouny Su-34.
Nejedná se zdaleka o první úspěšný ukrajinský útok proti ruským vojenským letištím. Již v srpnu roku 2022 přišlo Rusko při útoku na leteckou základnu Saky na okupovaném Krymu nejméně o devět vojenských letounů. V květnu roku 2024 byly při útoku na základnu Belbek zničeny dva letouny MiG-31 a jeden Su-27, což následně potvrdily také satelitní snímky.
Jedním z největších úspěchů ukrajinských sil se stala operace Pavučina z 1. června 2025. Ukrajinská bezpečnostní služba tehdy zaútočila na několik vojenských letišť hluboko na území Ruské federace. Podle amerických představitelů bylo zničeno minimálně deset ruských vojenských letounů, mezi nimiž byly i strategické bombardéry Tu-95MS a Tu-22M3. Tyto letouny strategického určení navíc již dávno nejsou ve výrobě, Rusko je tedy nemůže nahradit.
Mimořádně nepříznivý byl pro ruské letectvo také říjen letošního roku. Podle britské vojenské rozvědky přišlo Rusko během jediného měsíce nejméně o jedenáct letounů taktického letectva, a to v důsledku ukrajinských útoků i provozních nehod. Mezi zasažené základny patřily například Borisoglebsk a Marinovka.
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