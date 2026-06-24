Ukrajinci pálí na Moskvu jako o život. Putin se k tomu poprvé vyjádřil

Ukrajina podle vizuální rekonstrukce zaútočila na moskevskou ropnou rafinerii pomocí 992 dronů a deseti střel s plochou dráhou letu. Úder z 18. června byl podle dostupných informací nejrozsáhlejším dronovým útokem na ruskou metropoli od začátku války. Vůbec poprvé se k vzdušným atakům na hlavní město vyjádřil i ruský vůdce Vladimir Putin.
Drony podle rekonstrukce startovaly z několika odpališť u rusko-ukrajinské hranice a při letu k Moskvě mohly využít oblačné počasí, které ztížilo jejich včasné sledování.
Při přiblížení k městu bylo sestřeleno přibližně 180 dronů a čtyři moskevská letiště byla uzavřena na půldruhé hodiny.
Rekonstrukce ukazuje, že cílem operace bylo přesytit ruskou obrannou síť a zatížit radary, velitelská stanoviště i odpalovací kapacity systémů S-400 a Pancir. Obrana tak musela současně rozlišovat stovky cílů, přidělovat protivzdušné střely a reagovat na rakety mířící na tepelné podpisy rafinerií.
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Podle analytiků Ukrajina nasadila také drony neznámého typu. Ty měly být schopné letu v extrémně nízké výšce a proletět pod zorným polem části ruských radarů. Zálohu útoku tvořily levné domácí střely s plochou dráhou letu, které měly zasahovat objekty s výraznou tepelnou stopou.
Experti tvrdí, že koordinace stovek dronů a střel ukázala posun v ukrajinském plánování dálkových úderů. Podle části analýz mohla s přesným navedením pomoci i satelitní data od západních partnerů.
Ruský prezident Vladimir Putin se k útokům vyjádřil 23. června na setkání s absolventy vojenských škol. Prohlásil, že Ukrajina útočí na civilní cíle a infrastrukturu, aby odvedla pozornost od ruského postupu na frontě a destabilizovala ruskou společnost.
Vládě nařídil přijmout dodatečná opatření k omezení dopadů úderů, jejich podobu ale neupřesnil. Zároveň uvedl, že kvůli dronovým útokům nevidí důvod k přímým rozhovorům se Zelenským.
Podle ukrajinských zdrojů však ruská jarní ofenziva výrazný územní zisk nepřinesla. Agentura AFP s odvoláním na data Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních. Druhý měsíc po sobě tak zmenšila plochu území okupovaného Ruskem.
Dopady útoků se projevily v ruském palivovém sektoru. Provoz několika rafinerií byl přerušen, některé regiony zavedly příděly paliva a vicepremiér Alexandr Novak připustil, že Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty a další opatření ke stabilizaci domácího trhu.