Rozřezán, nebo rozpuštěn v kyselině? Záznam Turků má potvrdit tajemnou smrt novináře

Policisté třináct dní po zmizení novináře a kritika režimu v Saúdské Arábii Džamála Chášakdžího vstoupili do budovy konzulátu v Istanbulu, kde měl být zavražděn.

Istanbul - Turečtí policisté v pondělí vstoupili do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Třináct dní od chvíle, kdy tam přišel saúdský novinář v exilu Džamál Chášakdží. A zmizel.

Saúdové odmítají obvinění, že devětapadesátiletého kritika královské rodiny zavraždili muži speciálně vyslaní ten den letecky z Rijádu.

Turecká policie tvrdí, že má nahrávku svědčící o vraždě přímo na diplomatické půdě. Spekuluje se o tom, že Chášakdží měl na ruce hodinky od firmy Apple, synchronizované s jeho mobilem, který předal před konzulátem své snoubence.

Turecký deník Sabah napsal, že přes hodinky novinář sám natočil záznam o své smrti. Nicméně existuje také verze, podle níž měli turecké bezpečnostní složky konzulát jednoduše "napíchnutý" a odposlouchávali dění uvnitř budovy.

Vyšetřovatelé se domnívají, že tým patnácti agentů z Rijádu Chášakdžího buď rozřezal a v autě s diplomatickou poznávací značkou a tmavými skly vyvezl z konzulátu, anebo jej rozpustil v kyselině.

Nic nevíme, tvrdí královská rodina

Šance, že novinář žije, je tak zřejmě nulová. Britská zpravodajská služba se ale podle agentury Reuters domnívá, že Saúdové chtěli muže omámit a pak unést do Saúdské Arábie. To se ostatně v minulosti několika občanům této země v exilu stalo. Situace se však takzvaně vymkla kontrole a novinář, který publikoval komentáře například v americkém deníku Washington Post, zemřel.

Saúdský král Salmán i korunní princ Muhammad bin Salmán popírají, že by o zmizení cokoliv věděli. Pro Rijád ale případ začíná mít nepříjemný dopad.

Americký prezident Donald Trump, dosud velký spojenec faktického saúdskoarabského vládce a prince bin Salmána, poprvé směrem k Rijádu zahrozil. Saúdové podle něj tvrdě zaplatí, pokud za vraždou stojí.

Trump odmítl zrušit dohodu o dodávkách zbraní v hodnotě 110 miliard dolarů, kterou uzavřel loni v Rijádu. Může jej však k tomu donutit Kongres, pokud by konec zbrojních dodávek měl většinovou podporu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. "Myslete na těch 110 miliard dolarů. Když to nekoupí od nás, koupí je od Ruska nebo Číny. To by bylo od nás velmi pošetilé," prohlásil prezident.

Do Rijádu tak posílá ministra zahraničí Mika Pompea. Jasné stanovisko žádají od saúdského vedení také Velká Británie, Německo a Francie. Nemluvě o Turecku.

Krize ve vztazích

Saúdský korunní princ před rokem oznámil rozsáhlý plán ekonomické modernizace země, která by ji měla zbavit závislosti na ropě. Láká zahraniční investory pro velké projekty, jako je zvláštní průmyslová zóna v hodnotě 500 miliard dolarů a budování nového supermoderního města. Plánuje také vstup státní ropné společnosti Aramco na burzu. Zmizení novináře Chášakdžího tyto ambice ohrožuje.

V reakci na podezření odvolávají velké firmy, byznysmeni i mediální domy účast na prestižním ekonomickém fóru v Rijádu. Akci, která se koná na konci října pod názvem Saudi Future Investment se přezdívá "Davos v poušti." Mezi těmi, kteří nepřijedou, přestože to původně slíbili, jsou například ředitel Uberu Dara Khosrowshahi nebo šéf Viacomu Robert Bakish. Odmítli přijet i mediální partneři, například televize CNN či deníky New York Times a Financial Times.

Richard Branson zrušil veškerá jednání s Rijádem o financování vesmírných projektů jeho firmy Virgin. Bývalý americký ministr energetiky Ernest Moniz oznámil, že rezignuje na své místo v radě, která Saúdům radí při budování průmyslové zóny.

Krize mezi Rijádem a Washingtonem se odehrává ve chvíli, kdy se USA chystají od listopadu spustit nové, velmi tvrdé sankce proti Íránu a také proti všem, kdo s Íránem obchodují. Saúdská Arábie byla dosud mocenským rivalem Íránu na Blízkém východě. Oba státy jsou regionálními nepřáteli, ve válkách v Sýrii a Jemenu podporují opačné strany. Zároveň je Saúdská Arábie důležitým blízkovýchodním spojencem USA a uvítala tvrdý postoj Trumpa vůči Íránu.

"Máme společný zájem bránit rostoucímu vlivu Íránu v regionu. Ale jsou také lidská práva a normy globální diplomacie, které se musí dodržovat a mají přednost," prohlásil republikánský senátor Marco Rubio.

Video: Turci zveřejnili video, jak novinář Džamál Chášakdží vchází do konzulátu v Istanbulu, ale už nevyjde