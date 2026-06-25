Rozpálené Německo vyhlíží rekordní výheň. Půlmaraton odpadá, školy krátí výuku

Zatímco Francie a Británie ve středu ohlásily pokoření teplotních rekordů, němečtí meteorologové překonání červnového maxima očekávají v pátek, kdy předpovědi slibují až 41 stupňů Celsia. Vyloučeno podle Německé meteorologické služby (DWD) není ani pokoření nejvyšší teploty v historii měření v Německu, a to 41,2 stupně z 25. července 2019.
"Červnový rekord bude zcela jistě překonán," řekl meteorolog Jens Winninghoff z DWD v rozhovoru s agenturou DPA. Nejvyšší teplota naměřená v Německu v červnu je 39,6 stupně Celsia, zjistila ji 30. června 2019 stanice v sasko-anhaltském Bernburgu. Dnes by podle předpovědí takto vysoko rtuť v teploměru vystoupat neměla, i tak ale nejsou vyloučena maxima těsně nad 39 stupni. Winninghoff uvedl, že extrémním horkem zůstanou v Německu nedotčeny jen pobřežní oblasti.
Příjemnější teploty okolo 22 stupňů jsou očekávány na ostrovech, na severoněmeckém pobřeží bude až 27 stupňů, dále od moře ale DWD předpovídá teploty okolo 35 stupňů. Horší i na severu bude situace v pátek, kdy by mohlo být ještě o tři stupně tepleji.
Páteční vývoj teplot označil Winninghoff za napínavý, protože by mohl padnout historický teplotní rekord. Ten byl v červenci 2019 naměřen hned na dvou místech, a to Tönisvorstu a Duisburgu v Severním Porýní-Vestfálsku. Winninghoff upozornil, že bude záležet na řadě faktorů. Nad Německo se za nynějších veder dostává písek ze Sahary, který ve vzduchu způsobuje mírný opar, který sluneční světlo tlumí. "To by mohlo historickému rekordu zabránit, je to rozhodující faktor," dodal.
Kvůli horkům Německo ruší akce pod širým nebem. Například Hamburk odřekl nedělní půlmaraton, na který se přihlásilo 24.000 běžců. Výuku omezují i školy. Některé ji zkracují a jiné pak nechávají na rodičích, zda děti do tříd pošlou. Letní prázdniny v Německu začínají na etapy od nadcházejícího týdne, velká část školáků se ale bude učit do poloviny července.
Horké počasí způsobuje komplikace i v dopravě. Kvůli vysokým teplotám praskají asfaltové povrchy silnic. Letiště v Hannoveru již ve středu uvedlo, že se snaží zabránit poškození drah tím, že tyto plochy kropí vodou.
Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) cestujícím nabídly, že jízdenky zakoupené do 23. června pro cesty do 30. června mohou bez sankcí vrátit, pokud nechtějí kvůli vedrům cestovat. Nabídka se týká i všech akčních jízdenek, které běžně vracet nelze.
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