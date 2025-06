Rozpad a celý Střední východ v ohni. Bojí se drtivá většina Íránců, říká analytik

Spojené státy se přidaly k Izraeli a zaútočily na íránská jaderná zařízení. Odborník na Blízký východ Josef' Kraus tvrdí, že většina Íránců má strach z budoucnosti.

Americký prezident Donald Trump připustil, že by v Íránu mohlo dojít ke změna režimu. "Íránci se nyní bojí, že by izraelsko-americké útoky mohly rozpoutat občanskou válku, nebo by moc mohly převzít revoluční gardy či by se země mohla rozpadnout," tvrdí v pořadu Spotlight News Josef Kraus z Masarykovy univerzity.

To by podle něho uvrhlo celý region do velkých problémů. "Íránci sice nejsou s režimem, který panuje v jejich zemi spokojeni, ale chtějí mít nad jeho případnou změnou sami kontrolu. Nechtějí zásah zvenčí a rozhodně ne od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, kterému nevěří," řekl Kraus.

Co se týče možné vojenské odpovědi, tak zejména Spojeným státům se Írán rovnat nemůže, i když disponuje největšími vojenskými silami v regionu. "Ve službě má půl milionu vojáků, mobilizací může získat hned další milion. Kvůli dlouhodobým sankcím ale armáda nemá moderní zbraně a techniku," tvrdí Kraus. Výhodou země je flexibilita ve využívání partnerů v regionu, jakou jsou irácké šíitské milice či jemenští Husíové, kteří mohou útočit na americké základny.

Rozhovor vznikl ještě před večerní odvetnou akcí Íránu proti americkým základnám. Dění sledujeme v on-line reportáži