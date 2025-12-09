Zahraničí

Žádný legitimní cíl, ale bezbranní přeživší. Slova admirála vyjasňují americký útok

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Mohli komunikovat s jinými pašeráky a snažili se o záchranu drog, které po hladině rozmetal první raketový útok. Tak prý zněl důvod, proč americké námořnictvo v Karibiku zabilo dva muže, kteří se drželi trosek potopeného člunu. Toto tvrzení se ale nyní otřásá v základech. Admirál, který na útok dohlížel, nyní přiznal, že se loď nepokoušela vyslat nouzový signál a nepředstavovala žádné nebezpečí.
Útok na údajné pašeráky sledoval v přímém přenosu admirál Frank Bradley. Ten ve čtvrtek přiznal, že dal rozkaz vypálit na dva trosečníky, kteří přežili první úder.
Útok na údajné pašeráky sledoval v přímém přenosu admirál Frank Bradley. Ten ve čtvrtek přiznal, že dal rozkaz vypálit na dva trosečníky, kteří přežili první úder. | Foto: Reuters

Útok na na venezuelskou loď údajně pašující kokain přes Karibik se odehrál již začátkem září. Z 11členné posádky jej přežili dva lidé. Ale ne na dlouho. Během druhého raketového úderu oba muži zahynuli.

Podle amerických demokratů jde o válečný zločin. Zákony totiž vyžadují, aby obě strany konfliktu poskytovaly pomoc zraněným a trosečníkům. 

Americké útoky v Karibiku jsou přitom poměrně časté. Administrativa Donalda Trumpa tak údajně bojuje proti pašování drog do Spojených států. Karibik je klíčovou tranzitní oblastí pro pašování kokainu, často pocházejícího z Venezuely a Kolumbie. Podle dřívějších informací od anonymních zdrojů, které citoval server ABC News, se zdá, že Američané přeživší považovali za legitimní cíl.

Útok přitom armáda sledovala v přímém přenosu. Přítomen byl i americký admirál Frank Bradley. Poté co první útok loď v podstatě zničil, v troskách přežili dva muži. A jak nyní informuje CNN, admirál minulý týden na schůzce s americkými zákonodárci uvedl, že dva muži, kteří přežili první útok amerického námořnictva, se nepokoušeli vyslat nouzový signál a nepředstavovali žádné nebezpečí. Velitel přesto nařídil druhý útok, při kterém oba muži zahynuli. 

Záběry útoku mají američtí představitelé k dispozici. Jak připomíná server Al Jazeera, demokratičtí a republikánští zákonodárci je minulý týden shlédli na neveřejném briefingu s vojenskými představiteli. Z promítání ale odešli s odlišnými verzemi toho, co se stalo. Podle republikánů byl útok v pořádku, podle demokratů šlo naopak o zločin.

Karibik je v současnosti ostře sledovanou oblastí. Už dříve se zamířily i bojové lodě a letadla a v listopadu do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Účelem má být odstrašení údajných pašeráků. Při podobných útocích v Karibiku a Tichém oceánu, jako byl ten zářijový, už americká armáda zabila vyšší desítky údajných zločinců.

Útok, který se odehrál v září, se však ostatním vymyká, právě kvůli dvojitému úderu, který zabil přeživší. Americký ministr obrany Pete Hegseth útok obhajuje jako legální. Podle zdrojů deníku The Washington Post vydal Hegseth rozkaz, že žádný z 11 lidí na palubě lodi nesmí přežít. To ale armáda popírá.

Poté co po prvním úderu dva lidé přežili, admirál Mitch Bradley podle listu rozhodl o druhém úderu, aby splnil Hegsethův původní rozkaz. Podle serveru BBC pak sám admirál uvedl, že ministr obrany žádný takový rozkaz nevydal. "Admirál Mitch Bradley je americký hrdina, skutečný profesionál, a má mou stoprocentní podporu. Stojím za ním a za jeho bojovými rozhodnutími - ohledně mise ze 2. září i všech dalších od té doby," uvedl minulý týden na sociálních sítích Hegseth.

Jak ještě na začátku prosince uváděly zdroje deníku Washington Post, důvodem úderu mohlo být také to, že přeživší po prvním útoku mohli komunikovat s dalšími plavidly a údajně se snažili zachránit drogy, které zásah rakety rozmetal po hladině. Američané je tak mohli považovat za legitimní cíl. To ale nyní vyvrátil sám generál, když uvedl, že trosečníci o pomoc nevolali.

Zářijovým útokem se zabývají výbory pro ozbrojené složky v americkém Senátu i ve Sněmovně reprezentantů. Přesvědčený o tom, že útok dosahuje úrovně válečného zločinu, je například demokratický senátor Tim Kaine. A není sám. "Je zřejmé, že pokud k tomu došlo, bylo by to velice vážné, a souhlasím s tím, že by šlo o nezákonný čin," prohlásil republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Turner.

Mezi Spojenými státy a Venezuelou, odkud pocházela zasažená loď, přitom dlouhodobě panuje napětí. Naposled tak například americký prezident Donald Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social vyzval letecké společnosti i jednotlivé piloty, aby považovali vzdušný prostor nad Venezuelou za zcela uzavřený. Trump požaduje odstoupení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Tvrdí o něm, že je hlavou zločineckých skupin, které do Spojených států pašují drogy. 

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah pašeráctví Drogy Donald Trump moře útok USA Venezuela Nicolás Maduro

