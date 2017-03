Srovnávat vyvraždění Lidic a cvičení s Bundeswehrem? Absolutně nechutné, říká ministr Stropnický

před 17 minutami

"Srovnávat dnes spolupráci českých a německých vojáků s vyvražděním Lidic, jak to dělají komunisté, je absolutně nechutné. Mimo čas a prostor. Jde o odporný politický suterén, hrubě nevkusný, lidsky hloupý a útočící na nejnižší pudy," říká v první části rozhovoru pro Aktuálně.cz ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Dodává: "Ukazuje to pravou tvář českých komunistů, kteří se tváří, že se oprostili od minulosti, ale opak je pravdou."

Aktuálně.cz: Při nedávném jednání ministrů obrany NATO jste v Bruselu podepsal s ministryní obrany Německa Ursulou von der Leyen dohodu o intenzivnější spolupráci české 4. brigády rychlého nasazení s 10. obrněnou divizí Bundeswehru. Čeští komunisté to srovnávají s vyvražděním Lidic. Cituji místopředsedkyni poslaneckého klubu KSČM Miloslavu Vostrou: "Mnozí z nás ještě nezapomněli na dny okupace, vypálení Lidic a tisíce mrtvých, které za sebou zanechal vstup vojsk tehdejšího Německa na naše území."

Martin Stropnický: Srovnávat dnes spolupráci českých a německých vojáků s vyhlazením Lidic je absolutně nechutné. Mimo čas a prostor.

Jde o odporný politický suterén, hrubě nevkusný a lidsky hloupý, útočící na nejnižší pudy. Vlastně to ukazuje pravou tvář této strany, která se sice tváří, že se oprostila od minulosti, ale opak je pravdou.

Ne náhodou poslanci KSČM opakovaně navrhují referendum o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance, aniž by aspoň naznačili, jak chtějí zajistit naši obranu.

Spojení českých vojáků s Bundeswehrem je ale trochu nezvyklý krok, ne?

V rámci NATO vytváříme už léta různá výcviková uskupení - takzvaný Framework Nations Concept -, v rámci kterých vždy jedna z větší aliančních zemí sestavuje jednotku, která pak spolu pravidelně cvičí.

Dělají to třeba už dlouho Němci s Nizozemci. Zrovna tento tandem je příkladem spolupráce vojáků spojeneckých zemí.

Smlouvu jsem podepsal i proto, že Německo je v ekonomice, v zahraničním obchodu, ale i v mnoha dalších oblastech naším strategickým partnerem. A jeho role v evropské bezpečnostní architektuře dál poroste.

S německou 10. obrněnou divizí bude navíc kromě nás spolupracovat i rumunská armáda. A je dost pravděpodobné, že už letos se jedno velké společné cvičení uskuteční právě v Německu. Tam se taky česká brigáda rychlého nasazení (nebo její podstatná část) přesune a pak se zase vrátí domů.

I starší generace lidí by si proto měly zvyknout, že spojenci spolu, zkrátka a dobře, spolupracují.

Pomoc vojáků lidem v nouzi? Kvůli obstrukcím zatím ne

Před časem jste se - kromě komunistů - dohodli se všemi sněmovními poslaneckými kluby na novele ústavy, podle které by bylo možné bleskově a v utajení vyslat do zahraničí zvláštní armádní komando na pomoc zajatým nebo na životě ohroženým Čechům. Komunisté ale projednání této novely opakovaně blokují. Stihnete ji projednat ještě v tomto volebním období?

Upřímně řečeno: nevím.

Komunisté jsou v tom obstrukčním mechanismu velmi obratní. Při projednávání poslaneckého návrhu dělají této zemi znovu medvědí službu, přestože jde o pomoc lidem.

Můžete, prosím, stručně připomenout, o co v té novele jde?

Představme si - samozřejmě že hypoteticky - scénář únosu civilního dopravního letounu, který přistane na letišti v Českých Budějovicích. Může jít o únosce, kteří žádají výkupné a kteří by se po určitém čase začali, pokud se jim nevyhoví, zbavovat rukojmích.

Na základě navrhované novely bychom mohli požádat o specializovanou jednotku z druhé strany Šumavy, aby nám s únosci v rámci několika málo hodin pomohla.

Tohle by se dalo rozhodnout v podstatě "po telefonu", protože jde o čas a hlavně životy lidí na palubě letounu. A platilo by to samozřejmě i pro naši pomoc Němcům nebo jiným sousedům Česka.

Bez této novely ale nic takového není možné.

Dnešní bezpečnostní poměry už dávno překonaly klasické možnosti vysílání vojáků do akce.

Můžeme je třeba poslat na už existující mise nebo se souhlasem místní vlády… Ale co se stane, pokud půjde o hybridní konflikt? Co uděláme, když vládu v dané zemi zajmou vzbouřenci nebo teroristé, případně se poměry v té zemi propadnou do bezvládí a naprostého chaosu?

Budeme v takové situaci čekat, že nás "představitelé" této země požádají o pomoc pro ohrožené Čechy?!

Jak je možné, že poslanecký návrh, na kterém se shoduje prakticky celá sněmovna, můžou komunisté donekonečna blokovat?

Například i tím, že u bodu programu, který projednání novely ústavy v programu schůze sněmovny předchází, začnou komunisté vystupovat s dlouhými projevy a protahují to až do šesti hodin večer.

V pět hodin odpoledne si pak pro jistotu ještě dají hodinovou pauzu na jednání klubu, takže už nikdo nemá šanci schůzi prodloužit, aby se tahle opravdu důležitá novela ústavy projednala.

Spolupráce v rámci NATO

Pokud se nemýlím, tak to může omezovat i naši účast v aliančním projektu vyslání sil okamžité reakce, do kterého jsme se se speciálními jednotkami závazně přihlásili a který na summitu NATO ve Walesu podpořil i prezident Miloš Zeman…

Komunisté bojují za to, aby se nic nezměnilo, abychom nebyli pro Alianci spolehlivým partnerem, která si potom může říct: "Aha, tak oni toho nejsou schopni."

Znovu proto říkám: novela se týká i rychlé pomoci České republice a její bojkot je hazardováním s naší bezpečností.

Se slovenským ministrem obrany Martinem Glváčem jste nedávno v Bruselu podepsal smlouvu o společné obraně vzdušného prostoru. To je i na poměry spolupráce v NATO dost výjimečný a netradiční projekt. Co konkrétně z něj Česko získá?

Jen pro upřesnění: Na vojenské vzdušné napadení reaguje alianční projekt kolektivní obrany vzdušného prostoru NATINADS.

Může se ale na druhé straně stát, že bude potřeba pomoct stíhačkami civilnímu letadlu, které neodpovídá na výzvy řízení letového provozu anebo je v nouzi. Na to pamatuje smlouva se Slovenskem.

Týká se navíc i vzájemné výpomoci nadzvukovými letadly. V tomto směru jde tedy opravdu o výjimečnou věc.

Jak si ji mám představit v praxi?

To tak trochu ukázal i nedávný "incident" s indickým dopravním letadlem, jehož pilot nad Českem nekomunikoval s řízením letového provozu a kterého proto doprovázely německé stíhačky už na našem území. Snad nikomu nevadilo, že do českého vzdušného prostoru vlétly německé stíhačky.

A teď velmi hypoteticky: pokud by teroristé unesli dopravní letoun, mířili s ním na jadernou elektrárnu a hrozila by velká tragédie, máme jen velmi krátkou dobu na nějakou reakci letectva. Například Slováci by nás v tom případě mohli požádat o pomoc.

Jde tedy o sdílení důležitých pravomocí bezpečnosti vlastního vzdušného prostoru s někým, na koho se můžete nejenom technicky, ale i lidsky spolehnout. Chce to vždy velkou vzájemnou důvěru.

Pod jakou jurisdikci budou spadat čeští piloti stíhaček, pokud by už museli nad Slovenskem proti letounu s teroristy zasahovat a sestřelit ho?

Pod českou a ti slovenští pochopitelně pod jejich. Možná i proto trvala cesta od nápadu k uzavření smlouvy tak dlouho.

Pomoc v Pobaltí

Čeští vojáci jsou nově součástí tzv. battle groups NATO v Estonsku, Litvě a v Polsku, kde jsou i Britové, Kanaďani a Němci. Jak si vedou?

Do jmenovaných uskupení mají přispívat i ostatní země.

My jsme ale vytvořili výcvikovou "V4" misi v podobně rotující roty. Když jsme nicméně do Litvy sedmého ledna přijeli, tak tam žádná battle skupina nikde nebyla. Kanadská vznikne v létě, německá je tam od minulého týdne. Takže to, co jsme zcela nad rámec spojencům slíbili, jsme taky splnili.

A když se na nás velení NATO před časem urgentně obrátilo s žádostí, abychom při ochraně vzdušného prostoru Islandu neplánovaně vystřídali kanadské stíhače, kteří měli být nasazeni k leteckým úderům proti islamistům, tak jsme do čtrnácti dnů poslali gripeny na Island.

Jen jsme tu urgentní žádost spojenců pár hodin počítali a pak do telefonu oznámili: "Letíme."

Čeští vojáci byli ale v Litvě nedávno součástí i nepříjemné rvačky. Co přesně se tam stalo?

Závěrečnou zprávu o tom zatím nemám.

Vím jen to, že šlo o strkanici před hospodou. Nemělo by se to stávat, padnou určitě nějaké postihy, protože nelze připustit jakýkoliv pokles morálky vojáků.

Nejde ale o nic fatálního. Žádné rozbité zuby, nic takového. Popsal bych to jako "drobnou nehodu na trati".

Poslední věc. Loni jste na prestižní studia ve Washingtonu vyslali generála Štefana Muránského. Dost nás ale udivilo, že je mu osmapadesát. Proč na taková drahá studia posíláte v podstatě už důchodce?

Jde o jednotlivý případ. Negeneralizujte ho.

Ale ano: na podobná prestižní studia jsou vysíláni mladší vojáci. V tomto případě nicméně náčelník generálního štábu i jeho nejbližší spolupracovníci usoudili, že s panem Muránským mají - nehledě na jeho věk - v budoucnu nějaké plány.

Až se ze studií vrátí, jeho zkušenost i zvýšenou kvalifikaci armáda po dobu dalších čtyř nebo pěti let služby zúročí.

Generál Bečvář mě o této své úvaze opakovaně přesvědčoval, tak jsem mu nakonec řekl: "Pane generále, je to váš člověk a já vám to nebudu vetovat. Přimlouval bych se ale, aby se to nestalo pravidlem."

Odpověděl mi, že na tato studia jezdí mladší vojáci. Tohle je údajně výjimka.

Druhou část rozhovoru s ministrem Stropnickým vydáme zítra.

autor: Jan Gazdík