Cesta prezidentů na Ukrajinu posílí vojenskou pomoc, pomůže i firmám, říká politolog

Slovenský politolog Grigorij Mesežnikov v rozhovoru pro Aktuálně.cz vítá nynější návštěvu českého prezidenta Petra Pavla a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové na Ukrajině. "Prezidentka je citlivá osoba, k Ukrajině se vyjadřuje často. Je vidět, že se jí dění na Ukrajině opravdu dotklo," míní Mesežnikov, který je šéfem bratislavského Institutu pro veřejné otázky.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová už na Ukrajině byla na konci loňského května. Jela nyní i proto, aby vytvořila dvojici s českým prezidentem Petrem Pavlem, nebo je v tom i něco více?

Tato její aktivita má i osobní rozměr. Prezidentka je citlivá osoba, k Ukrajině se vyjadřuje často. Je vidět, že se jí dění na Ukrajině opravdu dotklo. Byla například jediná státnička kromě samotných Ukrajinců, která se loni obrátila na ruská vojska, aby nepáchala zločiny. A určitě jí záleží také na tom, aby dala najevo společné odhodlání po boku českého prezidenta.

Vnímá větší část slovenské veřejnosti, že se v Česku stal prezidentem někdo, kdo se velmi liší v mnoha směrech od svého předchůdce Miloše Zemana?

V části veřejnosti, které záleží na dobrých vztazích s Českem a především na posílení hodnotové politiky, určitě ano. Ale samozřejmě i na Slovensku jsou lidé, kteří nejsou příznivci Petra Pavla a Zuzany Čaputové. Progresivnější část slovenské společnosti, ta prozápadnější a modernější, má opravdu radost z toho, že Petr Pavel je vaším prezidentem. Měli výhrady k Miloši Zemanovi, kterého podporovala spíše slovenská opozice, byť on svůj pohled na Rusko po útoku na Ukrajinu změnil.

Očekáváte, že kromě slov podpory přijdou oba prezidenti na Ukrajině i s nějakým konkrétním příslibem další pomoci?

Tato návštěva ještě více posílí vojenskou pomoc, která je pevná a neměnná. Kromě toho si myslím, že se mohou s Ukrajinou dohodnout na účasti Česka a Slovenska na obnově země, se kterou mohou pomáhat zdejší firmy. Na Slovensku už nyní probíhají konzultace o obnově Ukrajiny po válce. Předpokládám, že tato návštěva k tomu může dál přispět.

Oba prezidenti dávají i nyní při návštěvě Ukrajiny jednoznačně najevo podporu této zemi. Čaputová například sdělila, že pomoc Česka a Slovenska přibližuje Ukrajinu míru. Souhlasíte?

Jestliže oba prezidenti podporují i zbrojní pomoc Ukrajině, je to správné. Mír je mnohem pravděpodobnější, pokud Ukrajina osvobodí od ruských vojáků co největší množství svého území. Kdyby přestaly dodávky zbraní, tak Ukrajina fakticky nepřežije. Vítězství Ruska by v žádném případě mír nepřineslo, byl by to "mír" v ruském podání.

Slováci, kteří zastávají proruské postoje, nemají obavy z toho, že by jejich vlast fakticky ovládlo Rusko, jako tomu bylo v případě Sovětského svazu před rokem 1989, byť je nyní Slovensko v NATO?

Do hlavy jim nevidím. Občas na sociálních sítích píšou ve stylu "počkejte, jak k nám přijde Putin a udělá pořádek". Ale není to zdaleka většinový názor, tito lidé tvoří tak pětinu populace. Jestli by ale i přivítali okupaci, nevím. Myslím, že jsou to lidé, kteří mají kvůli geopolitické slepotě a své neinformovanosti sympatie k nedemokratickým metodám vládnutí. Mají problém s liberální demokracií.

Nejsou jen proruští, jsou mnohdy i protiameričtí a protizápadní. Žijí nostalgií po komunistickém režimu, nebo iluzí o tomto režimu. Bohužel k tomu hodně pomáhá naše proruské opozice. Ty, kteří si myslí, že by Putin udělal pořádek, bych odkázal na Ruskem zničená města a vesnice na Ukrajině. Toto je ruský "mír", který nikoho nešetří. Ale věřím, že k tomu nedojde, protože díky NATO máme bezpečnostní garance.

Mohla by třeba část této společnosti nějak přesvědčit prezidentka Čaputová? Třeba i tím, že spolu s českým prezidentem jsou právě na Ukrajině?

Dělá mnoho pro to, aby lidem vysvětlila, jaký smysl má podporovat Ukrajinu. Vede hrdinský zápas o to, aby se Slovensko ocitlo na správné straně dějin. Jestli se jí podaří změnit postoje části slovenské společnosti, nevím. Jsem v tom trochu skeptický. Jsem přesvědčený, že rozhodne situace na bojišti.

Ukrajina už nyní vítězí, a pokud se jí podaří ofenziva, tak to může přispět k tomu, že někteří tito lidé svůj názor změní. Zamyslí se nad tím, jak je to ve skutečnosti. Že Ukrajina není žádná loutka USA či NATO, ale že sami Ukrajinci chtějí žít svobodným životem, sami si chtějí rozhodovat o svém osudu a Rusko jim v tom brání. Velmi vítám, že je v tom naši prezidenti jednoznačně podporují.