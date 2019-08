V Číně nebyl jediný normální den. Stýská se mi jen po jídle, říká Tomáš Etzler

Obří, až dvoumilionové demonstrace v Hongkongu za demokratické reformy a větší nezávislost na Číně trvají už více než dva měsíce. Z pokojných protestů se změnily na násilné střety mezi policií a demonstranty. Bývalý zpravodaj České televize v Číně Tomáš Etzler se domnívá, že doba, kdy mohly protesty skončit a vše se vrátit ke starým pořádkům, minula. A už není cesty zpět. "Nevím, jak to skončí, ale neskončí to dobře pro Hongkong," říká novinář v rozhovor pro deník Aktuálně.cz.

Kdy demonstrace v Hongkongu proti zákonu na vydávání lidí do Číny skončí?

To netuším. Myslím ale, že vedení Hongkongu jsou hlupáci a správkyně Carrie Lamová je užitečná idiotka, čínská loutka. Kdyby před měsícem opravdu zrušila navrhovaný zákon o vydávání zločinců do Číny a rezignovala, demonstrace už dávno skončily. Ale ona to neudělala a dneska protestující mají více požadavků než před měsícem a některé z nich jsou nesplnitelné. Volají po demokratických volbách, a to Peking v životě nedovolí. Navíc neprotestuje žádná parta chuligánů, ale až dva miliony lidí, což je čtvrtina obyvatelstva. Mezi nimi byly desetitisíce zaměstnanců vlády, tisíce sestřiček a doktorů. Je to protest celé společnosti.

Moment, kdy demonstrace mohly skončit, tedy už minul?

Je otázka, co by se stalo, kdyby vláda splnila aspoň nějaké požadavky. Ale oni dělají to, co jim řekne Peking, nerozhodují se sami. A kdyby Peking ustoupil, je to ztráta tváře. Nevím, jak to skončí, ale neskončí to dobře pro Hongkong.

Když Velká Británie v roce 1997 opouštěla Hongkong, dohodla se s Čínou na garantované nezávislosti města po dobu 50 let. Měla Čína někdy v úmyslu tuto dobu dodržet?

Kdy, v jakékoliv zemi se komunistům dalo věřit, že se budou držet pravdy, pravidel, mezinárodních nebo vlastních zákonů? Čína má skvělou ústavu, která zaručuje svobodu tisku a shromažďování, a nedodržuje se nic. V dohodě bylo také to, že si v roce 2014 může Hongkong zvolit svého správce, a komunisté řekli, že nic takového neexistuje. Protože Čína nedodržela slovo, vyšli studenti do ulic a ve stejném roce začala rozsáhlá deštníková revoluce.

Chystám dokument o sirotčinci

Kdybyste měl možnost se do Číny vrátit a delší dobu tam pobývat, zvolil byste si to znova?

Absolutně ne. Jestli se mi po něčem stýská, tak po jídle. Čínské jídlo strašně dobře chutná, nevýhodou ale je, že člověk neví, co jí. V Číně nebyl týden bez skandálů s jídlem - například jednou jsme si objednali na internetu protlak, dali do něj kuřecí a ráno to vypadalo a vonělo jako hovězí. Pak jsme to dali do laboratoře a byly v tom rakovinotvorné látky.

Vláda tvrdí, že podobným podvodům má zamezit chystaný systém bodování občanů, který chce Čína v příštím roce zavést.

Tomu uvěřím, až to uvidím. Myslím, že tento systém není na odhalování podvodů, ale na kontrolu populace.

Právě pracujete na dokumentu z Číny. O čem bude?

O jednom čínském sirotčinci. Je to téma obětavosti, lásky, pravdy a lidských hodnot. Když jsme tam šli, očekávali jsme špinavou díru se zanedbanými a trpícími dětmi a lidmi, kteří o ně nebudou mít zájem. Našli jsme ale něco úplně odlišného, ostrov bezpodmínečné lásky a neuvěřitelnou obětavost žen, které se o ně starají, místo toho, aby měly kariéru nebo peníze.

Zajímalo by vás stejné téma, kdybyste ho našel jinde než v Číně?

Jinde bych ho ani nehledal. Když jsme se štábem v Číně přemýšleli, jaký dokument udělat a jak ho udělat levně, uvažoval jsem o afghánském vězení nebo čínském dětském domově. Protože kdo ví, jak vypadá čínský sirotčinec a co to vůbec je v zemi jednoho dítěte, kde je přes 90 procent opuštěných dětí handicapovaných. A našli jsme úplně něco jiného, než jsme očekávali. Ale že bych měl natočit film o dětském domově v Česku nebo Německu? Ne, nemám zájem.

Kdo je Tomáš Etzler? Tomáš Etzler (56) je český novinář, který působil jako válečný reportér v americké stanici CNN a mezi lety 2006-2014 také jako stálý zahraniční zpravodaj České televize v Číně.

Za reportáže pro CNN byl nominován na různé televizní ocenění, v roce 2008 tuto nominaci proměnil a stal se prvním Čechem, který vyhrál americkou cenu Emmy.

Se CNN externě spolupracuje i nadále. V současnosti dokončuje dokument o čínském dětském domově a dopisuje knihu o svém pobytu v Asii.

Etzler v Praze přednášel na kurzu pro studenty žurnalistiky Journey: Journalism Bootcamp, který pořádá Bakala Foundation (Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia, která vydává i on-line deník Aktuálně.cz.).

Potřebovali jste na natáčení svolení pouze sirotčince, nebo i od vlády?

Vláda by nám povolení nedala, protože tento ústav je de facto ilegální organizace, neziskovka, a navíc ji vedou jeptišky. Byl to takový obchod - ony potřebovaly video, aby dostaly finanční pomoc od čínské vlády, ale na profesionální agenturu neměly peníze. Tak jsme jim řekli, že jim to natočíme zadarmo, když nás nechají točit.

Kniha o Asii

Plánujete také vydat knihu. O čem bude konkrétně?

O mých deseti letech v Asii. Bude postavená na lidských příbězích, nikoho nezajímá, co se s stalo v Číně v roce 2009. Pochopitelně události používám, ale tak, abych byly nositelem příběhů lidí, které jsem potkal. Dal jsem si závazek, že si dám dopsaný rukopis knihy k Vánocům.

Píšete ji v češtině?

Začal jsem v angličtině, ale nakonec píšu v češtině, protože nejdřív vyjde tady. Mám literárního agenta ve Spojených státech a kolegové ze CNN říkali, že mám na Čínu perspektivu jako málokdo. Jednak jsem se narodil v komunismu a vyrostl jsem v něm, v listopadu 1989 mi bylo šestadvacet let, a pak jsem se do komunismu v Číně vrátil. Druhá věc je, že jsem tam pracoval pro obě stanice - pro Českou televizi, malou lokální evropskou stanici, a CNN, globální zpravodajskou stanici. Takže mám i tyto dvě perspektivy.

Přeložíte ji pak do angličtiny?

Překládat to nechci, ale chci ji napsat v angličtině, protože například perličky, které se týkají České televize, nebudou zajímat světové čtenáře. Bavili jsme se o 350 stránkách, ale teď to vidím tak na 500. V Číně nebyl jediný normální den.

