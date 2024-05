Šéf RTVS: Fico řekl, že mi půjde po krku. Cestu k ovládnutí média ale otevřeli jiní

Slovenská vláda po razantních změnách v justici vyrazila proti veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi. Schválila zákon, který celou instituci ruší, skončit má i její ředitel Ľuboš Machaj. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak si chce vláda premiéra Roberta Fica podmanit veřejnoprávní vysílání a je ochotna pro to udělat všechno. Na Slovensku má vzniknout nové médium pod zkratkou STVR.

Slovenská vláda minulý měsíc schválila zákon, kterým ruší Rozhlas a televizi Slovenska (RTVS). V březnu jste pro Denník N řekl, že uděláte vše pro to, abyste zabránil přijetí zákona, a za nezávislost instituce budete bojovat do poslední chvíle. Podcenil jste něco?

Už programové prohlášení Ficovy vlády uvádí, že se bude snažit zdůraznit veřejnoprávní roli RTVS. Prvně proklamovala, že instituci televize a rozhlasu rozdělí, z čehož sešlo. Tehdy jsme se snažili racionálními argumenty dokázat, že taková cesta není životaschopná, protože je velmi obtížná a nákladná. Vláda ustoupila. Pak se mluvilo o zestátnění. I tam jsme argumentovali a oni také ustoupili. Nedošlo totiž ke shodě ani mezi jednotlivými politickými subjekty koalice.

A pak se začal připravovat nový zákon a my jsme čekali, jak bude vypadat. Snažili jsme se argumentovat tím, že způsob, jakým byl přijat, je velmi negativní. Kromě toho, že se rušila organizace RTVS, tam byly některé prvky v přímém rozporu s evropskou legislativou. Část našich nesouhlasných argumentů ministerstvo přijalo. Ale zásadní výtku, že všechny změny by se daly řešit novelou stávajícího zákona a nemusela by se rušit organizace, nepřijalo. Když zprvu některé naše argumenty přijali, dalo mi to motivaci, že se budeme snažit vládu přesvědčovat, aby zákon nebyl nakonec úplně likvidační a problémový.

V médiích se píše o konci veřejnoprávního rozhlasu a televize v zemi. Pro vás tedy přijatý zákon není likvidační?

Nedá se to říct, protože chod organizace bude z hlediska finančního i organizačního zachován. Bezpochyby ale změny ovlivní celkovou situaci v RTVS. A to i nezávislost jednotlivých složek, protože zákon ruší důležité segmenty a zavádí například etickou komisi, která může být problematická pro zachování svobody a nezávislosti redaktorů, dramaturgů a dalších tvůrčích pracovníků. Likvidační tedy je pro RTVS jako pro současnou organizaci. Mně skončí mandát, vymění se management, ale chod organizace zůstane, i když to nebude jednoduché.

Vláda chce zkrátka získat pod svou moc veřejnoprávního vysílatele Rozhlasu a televize Slovenska a je ochotna pro to udělat všechno.

Neruší vláda celou organizaci proto, aby vás dostala z pozice šéfa RTVS?

V mnoha ohledech to tak vypadá, i když taková prohlášení nedávají. Politická objednávka by tomu odpovídala. Od začátku tvrdili, že jsem "nominantem předešlé garnitury", tedy současné opozice, protože jsem byl zvolen v minulém parlamentu. Ještě než se Fico stal znovu premiérem, řekl, že mi půjde po krku a že v každém případě bude chtít, aby můj mandát skončil. Vláda jen plní, co si předsevzala. Chuť ovládnout veřejnoprávní instituce je velmi silná. Uvidíme, jak to dopadne, protože zatím zákon schválila jenom vláda, půjde do parlamentu do prvního čtení.

Vláda má ale v parlamentu většinu a v polovině června se prezidentského úřadu ujme Peter Pellegrini, který by patrně zákon podepsal. Není už teď jisté, že zákon projde?

Pochybuju, že se poslancům povede změnit zákon tak, aby se jen novelizoval, aby se organizace nezrušila, ale víte, možné je všechno. I když pravděpodobnost je velmi malá.

Obsahuje nový zákon vůbec nějaké pojistky, aby si instituce zachovala svou nezávislost?

Jedna věc je litera zákona, druhá je duch zákona a pak jeho realizace. Litera nového zákona říká, že když například členové etické komise pošlou některé z devíti organizací návrhy na členy rady nové RTVS, předseda rady je jmenuje.

Etická komise doposud fungovala uvnitř RTVS jako orgán, který řešil sporné věci. Byla pod mým vedením. Já jsem určoval, kdo ji tvoří, jak bude pracovat. Jenomže generální ředitel nově o tuto kompetenci přijde. Komise bude podléhat radě STVR a bude mít poměrně velké pravomoci. Obávám se, že to bude spíš cenzurně-politický dohledový orgán než odborně-programový, jako byl doteď. V samotné radě mají být čtyři členové jmenováni přímo ministerstvem kultury, jeden z nich nominován ministerstvem financí a zbylí voleni v parlamentu. Bude to ideový monolit současné politické garnitury. Jde o projev politického paternalismu a totalitarismu.

Ľuboš Machaj Ľuboš Machaj je slovenský rozhlasový a televizní dramaturg. V letech 1978 až 1990 pracoval v Československém rozhlase v Bratislavě, nejprve jako redaktor a později jako dramaturg rozhlasových her. Od roku 1990 působil tři roky jako ředitel Mezinárodního domu umění pro děti Bibiana. Spoluzaložil rádio Twist, kde dělal programového ředitele. Od roku 2003 byl dramaturgem ve Slovenské televizi. Zůstal tam i po sloučení a vytvoření instituce Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) v roce 2011. V roce 2022 Machaje zvolili slovenští poslanci generálním ředitelem RTVS. Ve funkci měl původně setrvat pět let. Foto: RTVS

Má za svobodnou RTVS teď ještě cenu bojovat?

Jde o to, co myslíte bojem. Jsme vázáni vztahem uvnitř organizace, jak k zaměstnancům, tak i k občanské veřejnosti. Minulý čtvrtek bylo velké setkání na obranu veřejnoprávního prostoru v Bratislavě. Není potřeba skládat zbraně. Například hlasování o zákoně o kulturních institucích se také odkládá už počtvrté a není úplně jasné, jak to dopadne, a je tam velké napětí mezi koaličními partnery. Není úplně jasné, jaký bude další vývoj politické situace na Slovensku.

Snažil jste se v průběhu krize kolem RTVS sejít s premiérem nebo členy vlády a zkusit hledat kompromis?

Pokoušeli jsme se o schůzku, ale neúspěšně, komunikoval jsem s členy naší rady i členy mediálního výboru v parlamentu. S výborem jsme si vysvětlili některá stanoviska, ale zatím jsem například nebyl ani pozván na zasedání Výboru pro média a kulturu, abychom o zákoně diskutovali. Je možné, že to bude teď, až půjde návrh do parlamentu, ale zatím jsem s nikým oficiálně nejednal.

Takže s vámi odmítla vláda jednat?

Chtěli jsme, aby si našli čas na setkání, ale ten čas se nenašel, takže jsem se potom přestal snažit. Takže ano, dá se říct, že schůzku odmítli.

Již v loňském roce současná opozice zrušila koncesionářské poplatky. Má na rozvratu RTVS podíl?

Předchozí vláda s námi také vše nekonzultovala. Tehdejší vládní strana Sloboda a Solidarita (SaS) poplatky zrušila de facto ze dne na den. Dokonce to podmínili schválením státního rozpočtu na konci roku 2022. To je velmi bezprecedentní. Přestože jsme tehdejšímu předsedovi SaS Richardu Sulíkovi vysvětlovali, že pokud se koncesionářské poplatky zruší, tak se otevře Pandořina skříňka, která bude znamenat mnohem větší problémy, využil toho. Zrušením se otevřela cesta k tomu, aby další vlády ovládaly veřejnoprávního vysílatele.

Vypadá to, že politici, kteří jsou zrovna u moci, vždy chtějí rozhlas a televizi ovládat.

S našimi možnostmi jsou výsledky, kterých dosahujeme, velmi pozitivní. Jsou dny, kdy jsme i lídrem na trhu. Vztah politiků a veřejnoprávních médií je složitý v celé Evropě. Podobně i v Česku. Andrej Babiš má také velké výhrady k jejich fungování a průzkumy před volbami ukazují, že má velký náskok. Kolegové z Česka podrobně vývoj u nás sledují, mají k tomu důvod. Politici mají vždy velkou chuť média veřejné služby ovládat. Záleží na politické kultuře a vyspělosti demokracie, jak moc se jim to podaří. Slovensko je v tomto speciální. Ale když se podívám na Maďarsko nebo do Polska za předchozího premiéra Jarosława Kaczyńského, situace tam byla možná ještě horší.

Lukáš Machala ze Slovenské národní strany, působící na ministerstvu kultury, které určuje budoucí podobu instituce, řekl, že nová televize by měla dávat prostor i lidem, kteří tvrdí, že je Země placatá. Může se z nové instituce stát konspirační médium?

Machala je generálním ředitelem úřadu ministryně kultury a je jejím "mentorem". Sám ale řekl, že nebude usilovat o funkci nového ředitele. Jeho slova jsou absurdní. Spor mezi vládní garniturou a námi je v tom, že oni tvrdí, že jsme neobjektivní, my tvrdíme, že jsme objektivní. Oni říkají, že nedáváme prostor všem názorovým proudům, my říkáme, že se ptáme těch, které jsou relevantní. Ale v tom se nemůžeme shodnout, protože oni říkají, že jsme protivládní a že tím, že nedáváme objektivní informace, porušujeme občanská práva a svobody a ústavu.

Tohle jsou pro mě ale jen teoretické názory. Máme radu pro mediální služby, která má určovat dodržování zákona, a rada nic takového, co říkají politici, nezjistila. Machala jen demaskuje to, že mnozí političtí představitelé současné koalice vzešli z konspiračních médií. Ministryně donedávna moderovala televizi Slovan, která se také tak projevuje. Právo na informace je právo na objektivní a nezaujaté a vědecké informace. Jeho názory by současné dramaturgické vedení určitě nepustilo ven.

