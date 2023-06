To nejhorší z ruské propagandy. Kdo je Putinův muž, který šíří "šílené bludy" o válce

Igor Konašenkov jakožto mluvčí ruského ministerstva obrany pravidelně prezentuje oficiální svodky Kremlu o situaci na válečné frontě. Svým strojovým hlasem obhajuje zabíjení civilistů a z ruského pohledu informuje o ztrátách na straně nepřítele. "On byl ze začátku ruské invaze proti Ukrajině tím, kdo začal šířit ty nejobludnější ruské lži," uvádí v rozhovoru analytik Roman Máca.

Konašenkov, který se narodil v Moldavsku v tehdejším Sovětském svazu a mimo jiné studoval v ukrajinském Žytomyru, od února loňského roku téměř den co den předříkává před velkou nástěnnou mapou novinky z válečného dění. "Ty mu připravují různí polytechnologové, působící ať už v rámci armády nebo Kremlu, zkrátka různí tito zákulisní hráči, kteří formulují ruskou válečnou propagandu," uvádí Máca. "On asi ani moc nepřemýšlí, jestli to dává hlavu nebo patu. Jeho bizáry fungují, a tak je vypouští," dodává.

Před týdnem například informoval o tom, jak ruské síly zneškodnily "sedm protiradarových střel HARM, jednu střelu dlouhého doletu Storm Shadow a deset raketometů HIMARS". V polovině května zase uvedl, že v Doněcké oblasti jen za jeden den čítaly ztráty nepřátelského vojska až 900 mužů.

V řádu vyšších stovek se mnohdy pohybují i jeho slova o počtech zničené ukrajinské techniky. Už v dubnu loňského roku, kdy probíhaly tvrdé boje v Chersonské oblasti, uvedl, že během jediné operace zničila ruská armáda celkem "140 letadel, 496 bezpilotních prostředků, 253 protiletadlových raketových systémů, 2388 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 256 raketových systémů s vícenásobným odpalováním". Tak vysoká čísla se však podle analytika Mácy nemohou zakládat na realitě.

"On se ohání různými počty, kolik kusů techniky zničili. Ale pak je zajímavé sledovat, že Ukrajina ani tolik kusů neměla. Třeba už číslo zničených raketometů Himars, které uváděla ruská armáda, ani Ukrajinci neměli. Jsou to taková 'hausnumera', že by ukrajinská armáda už musela být zničená nejmíň osmkrát," podotýká expert na dezinformace. "A samozřejmě běžný ruský divák, co má vymytý mozek ruskou válečnou propagandou, to nebude nijak rozporovat. A pokud by to někdo udělal, tak ho v Rusku prostě zavřou," dodává.

Máca také upozorňuje na promyšlené propagandistické obraty, kterými Konašenkov popisuje dění na Ukrajině. Často jimi zakrývá ruské válečné zločiny a zabíjení civilistů. "Takže když Rusové třeba trefili nějaký supermarket, tak on říkal, že trefili nějaké soustředění vojsk ukrajinské armády," popisuje. "A aby pořád sděloval úspěchy, tak opakovaně hlásal, že jednou dobyli nějaké město, potom ho za týden dobyli podruhé, za další týden ho dobyli potřetí. Samozřejmě to ruskému divákovi nevadí, protože nezná nějaká městečka na Ukrajině," dodává.

V ruských médiích a zejména v tamní státní televizi se podle Mácy v poslední době řeší především nedávné dodávky zbraní na Ukrajinu ze Západu. "Rusové prohlašují, že všechno stejně zničí a ještě to bude provokace proti Rusku a Západ za to ponese následky," uvádí Máca. "Jsou to klasické výhrůžky. Je to neustálé vyhrožování Ukrajině: že vás stejně zničíme a že naše rakety doletí do Londýna, Berlína nebo Paříže za minutu nebo dvě," dodává.

V poslední době vzbudila pozornost zejména dodávka střel s plochou dráhou letu Storm Shadow, které Ukrajině darovala Británie. Zbraně mají dosah přes 250 kilometrů, a doletí tak z Ukrajiny i do hloubi Ruska. V současnosti také ukrajinští představitelé se západními politiky intenzivně jednají o dodávkách stíhaček F-16. Americká vláda již oznámila, že dodání letounů blokovat nebude a podpoří výcvik ukrajinských pilotů.

Moskva opakovaně uvedla, že zmíněné dodávky vnímá "velmi negativně". Znepokojení před dvěma týdny vyjádřil v populárním pořadu 60 minut i ruský plukovník ve výslužbě Michail Chodarjonok. "Chtěl bych říci, že někdy slyšíme odvážná, nadšená prohlášení - že Storm Shadow je nic. HIMARS je také nic. Takovým výrazům bychom se měli vyhnout," uvedl host, který je jako vojenský a bezpečnostní expert známý svou kritikou vůči ruskému ministerstvu obrany.

