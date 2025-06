Rozhodující hodiny. Přijde útok USA, nebo bezpodmínečná kapitulace Teheránu?

Třicet leteckých tankerů, bombardéry B-2 nebo letouny F-35. To je jen zlomek z výčtu letadel, které Američané v posledních desítkách hodin přesunuli na Blízký východ. Některé zdroje uvádějí, že Donaldu Trumpovi dochází trpělivost a do rozhodnutí o zahájení útoku na Írán zbývají jen desítky hodin.

Americká televize ABC News v noci na středu přinesla informaci, podle které američtí představitelé naznačili, že příštích 24 až 48 hodin rozhodne o tom, zda je možné diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě s Íránem, nebo zda se americký prezident Donald Trump uchýlí k nějaké formě vojenské akce.

Podle nejmenovaných úředníků Trumpovy administrativy je Írán ve velmi slabé pozici a bude tak nucen se vzdát programu na obohacování uranu. Americký prezident je podle nich z vývoje situace frustrovaný, protože navzdory různým výzvám jeho lidé doposud neobdrželi uspokojivou reakci.

Pokud se Írán vrátí k jednáním a odsouhlasí ukončení projektů na obohacování uranu, američtí představitelé se domnívají, že schůzka na vysoké úrovni vedená zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a případně i viceprezidentem J. D. Vancem by se mohla uskutečnit už během tohoto týdne.

Trump žádá bezpodmínečnou kapitulaci

Ještě minulý čtvrtek Trump v příspěvku na Truth Social tvrdil, že zůstává odhodlaný k diplomatickému řešení, jen o den později ovšem Izrael na Írán udeřil. Od té chvíle na sebe obě země pálí raketami a útočí drony. A Trumpova rétorika stupňuje.

Z odhodlání k diplomatickému řešení tak šéf Bílého domu na své síti v úterý mezitím přešel k tvrdším slovům: "Jednoduše řečeno, ÍRÁN NEMŮŽE MÍT JADERNOU ZBRAŇ. Říkám to pořád dokola! Všichni by měli okamžitě evakuovat Teherán! … Nejsme v tom zapojeni, ale mohli bychom se zapojit," napsal na Truth Social.

Na adresu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího - kterého už podle některých zpráv chtěl Izrael v rámci svých nynějších útoků usmrtit, ale nakonec si to právě kvůli Trumpovi rozmyslel -, americký prezident uvedl, že je to snadný cíl, "ale zatím je v bezpečí".

"Nezlikvidujeme ho (nezabijeme!), alespoň ne prozatím. Ale nechceme, aby rakety byly stříleny na civilisty, ani na americké vojáky. Naše trpělivost končí," napsal. Pak následoval ještě příspěvek vyjádřený pouhými dvěma slovy: "BEZPODMÍNEČNÁ KAPITULACE!"

Chameneí v reakci na to prohlásil, že íránský národ "není tím, kdo se vzdá". "Ti, kdo jsou moudří a znají Írán, jeho lid a jeho historii, s tímto národem nikdy nemluví jazykem hrozeb," varoval.

Zároveň se v úterý na Blízký východ začaly přesouvat americké torpédoborce, letadlová loď nebo desítky leteckých tankerů, které jsou schopné doplňovat palivo stíhačkám a bombardérům přímo za letu. Nadto platí, že v oblasti jsou desítky amerických základen a desítky tisíc vojáků.

Analýza americké televize CNN mluví o tom, že pokud by se Trump skutečně rozhodl zapojit USA do konfliktu, přesouvané tankery by mohly být použity k podpoře misí izraelských stíhaček proti Íránu s možností doplňování paliva ve vzduchu.

Bez této schopnosti totiž mají Izraelci jenom omezenou dobu, během které můžou setrvat v íránském vzdušném prostoru. Delší pobyt v něm by jim pomohl kupříkladu ve snaze zasáhnout mobilní odpalovací zařízení balistických raket. Tankery by také mohly podporovat bombardéry B-2 amerického letectva při případném útoku na íránská jaderná zařízení.