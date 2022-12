Okupační temno skončilo. Rusové ale Cherson dál terorizují a místní mají strach

Už nežijí pod ruskou okupací, ale stále bojují o život. Obyvatelé Chersonu musí stále čelit následkům ruského ostřelování. Říkají, že potřebují větší pomoc kvůli chladným měsícům a stěžují si na nedostatek léků a generátorů elektřiny.

Spousta domů v ukrajinském Chersonu zůstává kvůli válce ve špatném stavu. "Tlaková vlna rozbila všechna okna. Naštěstí máme ale doma teplo, protože už nám funguje elektřina i voda, která nám ještě před chvílí nešla," popisuje místní obyvatel Anatolij s tím, že ukazuje na nedaleké místo, kde došlo k výbuchu a právě k následné tlakové vlně.

Od té doby, co Ukrajina získala zpět hlavní město chersonského regionu, na místě kvůli útokům zemřely desítky lidí. Kvůli ostřelování mají lidé také rozbitá okna, což je pro ně v mrazivém počasí velkým problémem. "Nemáme fólie ani překližky, kterými bychom sklo nahradili. Ty teď potřebujeme víc než jídlo," říká Oleksandra.

Do města je i přes vysoké riziko dovážena humanitární pomoc a pomalu se v něm obnovuje základní občanská vybavenost. Postupně se například otevírají supermarkety. "Je tu sice stále ještě málo zboží, ale můžeme aspoň svobodně dýchat. Na svobodě záleží. Neviděli jste to tu, když byla okupace. My jsme tu zůstali po celou dobu a člověk měl pocit, že nemůže dýchat. Chodili jsme kolem a cítili jsme tu temnotu," vysvětluje Ukrajinec z Chersonu.