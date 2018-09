Rosenstein chtěl Trumpa vypudit z úřadu, tvrdí deník. Dnes dohlíží na vyšetřování

Náměstek ministra spravedlnosti USA Rod Rosenstein je dnes garantem vyšetřování údajného ruského vlivu na americké volby, které vede bývalý šéf FBI Robert Mueller.

New York - Náměstek ministra spravedlnosti USA Rod Rosenstein, jehož prezident Donald Trump označuje za jednoho z hlavních strůjců "honu na čarodějnice" kvůli údajnému ruskému vměšování do voleb, chtěl loni tajně nahrát Trumpovy výroky v Bílém domě, aby dokázal chaos panující v prezidentově okolí.

Napsal to dnes list The New York Times s odvoláním na svědectví pracovníků ministerstva spravedlnosti a FBI. Rosenstein zprávu newyorského deníku popřel.

The New York Times napsal, že Rosenstein přišel s tímto návrhem loni na jaře, kdy se Bílý dům zmítal v problémech po propuštění bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho. Tehdy se objevovaly zprávy, že prezident v Bílém domě rozhlašuje v přítomnosti Rusů utajované informace získané od Izraele a že Comeyho vyzval, aby mu projevil loajalitu a vyšetřování ruské stopy ukončil.

Rosenstein byl tehdy ve funkci jen pár týdnů a nabyl dojmu, že jeho jméno Trump v konfliktu s Comeym zneužívá. Navrhl pořídit tajný záznam prezidentova chování a chtěl, aby se členové vlády přičinili o uplatnění 25. dodatku americké ústavy. Stojí v něm, že prezidentského úřadu se ujme viceprezident, pokud se exekutiva shodne, že je prezident neschopen vykonávat povinnosti spojené s úřadem. Žádný Rosensteinův návrh tehdy realizován nebyl, poznamenává deník.

V reakci na informace newyorského listu Rosenstein v prohlášení uvedl, že zpráva je "nepřesná a věcně nesprávná". Tvrzení anonymních zdrojů "zjevně zaujatých vůči ministerstvu" nehodlá nijak komentovat. "Vycházeje ze svých kontaktů s prezidentem ale prohlašuji, že žádný důvod k aktivizaci 25. dodatku není," napsal.

Rosenstein je dnes garantem vyšetřování údajného ruského vlivu na americké volby, které vede bývalý šéf FBI Robert Mueller. Prezident, který se snaží vyšetřování zastavit, několikrát Rosensteina tvrdě kritizoval, žádné kroky k jeho odvolání z funkce ale dosud nepodnikl.