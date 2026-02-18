Přeskočit na obsah
Benative
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ropný konflikt eskaluje. Maďaři a Slováci se zlobí na Kyjev, zahájili odvetu

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Od konce ledna kvůli ruskému dronovému útoku neproudí žádná ropa na Slovensko ani do Maďarska. Přestože škody způsobily ruské zbraně, slovenský premiér Robert Fico i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obviňují z narušení provozu vládu v Kyjevě. Obě země v odvetě zastavily vývoz nafty na Ukrajinu.

Viktor Orbán, Robert Fico - Ilustrační foto
Viktor Orbán, Robert Fico - Ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
Reklama

Ropovod Družba z Ruska přes Ukrajinu byl pro obě země (Slovensko i Maďarsko) „záchranným lanem“ od 60. let, ale od 27. ledna je uzavřen, píše agentura Reuters. Ukrajina tvrdí, že ropovod nefunguje kvůli ruským útokům, Maďarsko se Slovenskem obvinily Kyjev z úmyslného zadržování dodávek.

Související

„Ukrajina nechce dodat informace, co se v Brodech, kde útok proběhl, vlastně stalo,“ tvrdí ve videu z tiskové konference slovenský premiér Robert Fico. „Náš velvyslanec podal oficiální nótu se žádostí, proč nejsou dodávky ropy, které patří společnosti Slovnaft, proč jsme poškozovaní a proč jsme opětovně nucení hledat alternativy,“ stěžuje si Fico.

Ukrajině také pohrozil tím, že přijde o podporu Slovenska při svých ambicích o vstup do Evropské unie.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó
Maďarský ministr zahraničí Péter SzijjártóFoto: Reuters

Podobně se vyjádřil také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Zástupce budapešťské vlády ve středu ve svém prohlášení uvedl, že dodávky ropovodem Družba jsou z technického hlediska možné, ale neprobíhají kvůli politickému rozhodnutí Ukrajiny.

Reklama
Reklama

Slovensko s platností od čtvrtka vyhlásilo ropnou nouzi. Pomoct by mohla dodávka ruské ropy přes chorvatský přístav Omišalj poblíže Rijeky, odkud do střední Evropy vede ropovod Adria. Plán ale naráží na sankce.

Související

„Obdrželi jsme oznámení od Maďarska o jejich přání uplatnit dočasnou výjimku, která jim umožňuje dovážet ruskou ropu po moři přes Chorvatsko,“ řekla v úterý novinářům mluvčí Evropské komise pro energetiku a klima Anna-Kaisa Itkonenová.

„Energetická bezpečnost je důležitá, ale v tuto chvíli neexistují žádná krátkodobá rizika pro dodávky paliva,“ dodala s tím, že s Ukrajinou jsou v kontaktu ohledně toho, kdy bude ropovod Družba opravený.

Slovensko už uvolnilo rezervy

Podle pravidel Evropské unie má každý stát mít zásobu ropy minimálně na 90 dní. Podle Fica Slovensko uvolnilo 250 tisíc tun strategických rezerv ropy, aby zmírnilo nedostatek. To všechno na žádost bratislavské rafinerie Slovnaft, kterou vlastní maďarský ropný gigant MOL Group.

Reklama
Reklama

Podle vládních dokumentů by uvolněný objem měl pokrýt alespoň jeden měsíc provozu rafinerie při minimální kapacitě a zároveň zachovat nepřetržité dodávky na Slovensko.

Ropovod Družba
Ropovod Družba, ilustrační foto.Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Novou linku v příběhu přinesl místopředseda české vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání s Ficem v Bratislavě totiž slovenské straně nabídl, že přes českou část Družby může náš jihovýchodní soused dostat ropu západního původu.

To ale nesupluje objem, který obě země využívají. Stávající řešení by ale podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba udělat technické úpravy a ropovod modernizovat.

Související

Do přístavu Omišalj už ale podle Maďarů míří 500 tisíc tun ruské ropy v tankerech. Po zasedání vlády zmíněný šéf resortu zahraničí Szijjártó oznámil, že ropný gigant MOL si je už objednal.

Reklama
Reklama

„Pokud Chorvatsko bude dodržovat evropská pravidla, ropa by mohla do Maďarska dorazit od poloviny března,“ uvedl.

Ropa rafinerie
Zaměstnanci rafinerie v ukrajinském městě Brody, archivní fotografie.Foto: Reuters

Kdo má pravdu?

„Všechny strany mají do určité míry pravdu. Nenazvala bych to vydíráním, ale je tam politické napětí a možnost politické eskalace. Nedostatek a krize sice nehrozí, ale je tam nebezpečí vyšších cen,“ vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz slovenská ekonomka a výzkumnice nevládní organizace GLOBSEC Zuzana Peláková.

Evropská unie podle ní dává záruky a plní funkci „tlumiče“. „Snaží se uklidňovat, protože Slovensko má zásoby zhruba na 100 dní,“ dodává.

Slovenská rafinerie Slovnaft mezitím oznámila, že zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a veškeré její produkty budou nyní určeny pro domácí trh. K podobnému kroku přistoupilo i Maďarsko, zmíněný Szijjártó podle médií řekl, že země dodávky obnoví teprve tehdy, až Ukrajina obnoví přepravu ropy ropovodem Družba.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Sea-Watch 5 migrant search and rescue ship rescues migrants in the SAR zone, off Libya
FILE PHOTO: Sea-Watch 5 migrant search and rescue ship rescues migrants in the SAR zone, off Libya
FILE PHOTO: Sea-Watch 5 migrant search and rescue ship rescues migrants in the SAR zone, off Libya

Za zabavení lodi na záchranu migrantů musí Itálie vyplatit odškodné

Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč), uvedla agentura ANSA. Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra.

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Požár v psychiatrické léčebně v Bohnicích nepřežil pacient

Při požáru v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích ve středu odpoledne zemřel jeden z pacientů. Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS), která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu. Příčinu požáru budou zjišťovat i kriminalisté. Vyplývá to z informací nemocnice, hasičů, záchranné služby a policie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama