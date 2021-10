"Ropné miliardy ničí fotbal." Arabové si koupili další anglický klub, kritika sílí

Se zpožděním, ale přece. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán vstoupil do evropského fotbalu, členové královských rodin v sousedním Kataru a Spojených arabských emirátech už kluby vlastní.

Oficiálním většinovým majitelem anglického klubu Newcastle United je saúdskoarabský Veřejný investiční fond (PIF), v jehož čele stojí korunní princ Muhammad bin Salmán, faktický vládce Saúdské Arábie.

Očekává se, že do něj "nalije" stamiliony, ne-li miliardy liber a klub ze severní Anglie bude konkurovat týmům, které už mají arabské vlastníky nebo s arabskými firmami uzavřely sponzorské smlouvy.

Majitelem Paris St. Germain je fond Qatar Investment Authority, ovládaný rodinou katarského emíra Tamíma Sáního. V Manchesteru City má většinový podíl šajch Mansúr Nahaján, bratr prezidenta Spojených arabských emirátů. Letecká společnost Emirates pak ve velkém sponzoruje Real Madrid nebo Arsenal.

Newcastle United je tak dalším evropským klubem, který vlastní vládnoucí rodina některé arabské monarchie, respektive arabský stát. V zemích, jako je Katar, Spojené arabské emiráty nebo Saúdská Arábie, nejsou státní finance a majetek členů vládnoucí rodiny zřetelně odděleny.

Kupují si vliv, namítají kritici

O tom, že si chce saúdský korunní princ pořídit v Anglii fotbalový klub, se hovoří tři roky. Ve hře byl svého času i Manchester United. Ačkoliv mnoho fanoušků Newcastle United chová naději, že do týmu přijdou kvalitní hráči a budou moct pomýšlet například na triumf v Lize mistrů, reakce jsou smíšené.

Kritici namítají, že arabští monarchové z bohatých ropných států si přes fotbal kupují politický vliv a pozitivní mediální obraz, zatímco v jejich zemích se masivně porušují lidská práva a jimi investované obrovské peníze ničí přirozenou konkurenci ve fotbale.

"Nezajímají se o sport nebo o fotbal. Zajímají se jen o moc a peníze. Naučili se s fotbalem pracovat sofistikovaným způsobem," uvedl pro web Middle East Eye Nicholas McGeehan, který se dlouhodobě zabývá monitorování politiky a lidských práv v monarchiích Perského zálivu.

Kritický je i anglický sportovní novinář a publicista James Piotr Montague, autor několika bestsellerů o fotbale a také muž, který se speciálně věnuje propojení politiky a fotbalu. "Musí nastat změny, nepotřebujeme miliardáře ve fotbale. Státům jako Spojené arabské emiráty nebo Katar by nemělo být dovoleno vlastnit kluby, protože ničí konkurenci způsobem, kterému se nelze bránit," soudí.

Fanouškovský pohled

K ožehavému tématu se mezi jinými vyjádřil i trenér Liverpool FC Jürgen Klopp. "Myslím, že se nerůzní názory na stav lidských práv v Saúdské Arábii. Není ale na mně, abych posuzoval, proč se i přesto změna majitele stala," uvedl pro televizi Sky News.

Stanice BBC nedávno v komentáři uvedla, že mnoho lidí nákupy klubů hodnotí z fanouškovského pohledu. Například příznivci Manchesteru City jsou šťastní, protože před dvaceti lety se jim ani nesnilo, že by jejich klub - většinou živořící ve stínu městského rivala - hrál finále Ligy mistrů nebo získával anglické tituly. Ještě v roce 2002 hrál druhou ligu, v posledních pěti letech ale čtyřikrát opanoval anglickou ligu. "Když se na to díváte jako fanoušek City, tak prostě prožíváte nádherný sen," citovala BBC jednoho z příznivců.

Podobná perspektiva se nyní otevírá i před fanoušky Newcastlu United. Klub v posledních dvou sezonách anglické Premier League skončil až na třináctém místě. "Je to třetí tým, který je de facto vlastněný nějakým státem a zároveň jednou z nejbohatších rodin planety. Myslím, že budou v následujících dvaceti, třiceti letech hrát důležitou roli ve fotbalovém světě," odhadl trenér Jürgen Klopp.

Saúdská Arábie byla před třemi lety terčem mezinárodní kritiky poté, co na jejím konzulátu v Istanbulu zahynul násilnou smrtí novinář a disident Džamál Chášukdží. Ostrakizace ale netrvala dlouho, zvítězil pragmatismus. Saúdskoarabský Veřejný investiční fond (PIF) zařadil Newcastle United do svého rozsáhlého mezinárodního portfolia investic, do kterého patří podíl například v sociální síti Twitter, taxislužbě Uber, výrobci elektromobilů Tesla, komunikačním nástroji Slack, přepravní službě Lyft nebo hotelové síti Accor Hotels.