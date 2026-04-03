Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Něco za něco. Zelenskyj získává zajímavé spojence, jednu zemi překvapivě vynechal

Martin Sluka

Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Blízkém východě naznačila rostoucí sebevědomí Kyjeva a postupnou proměnu Ukrajiny ze země odkázané na zahraniční podporu ve významného mezinárodního hráče, který dokáže nabídnout vlastní know-how a stát se důležitým strategickým partnerem.

The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, meets President of Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, in Doha
Ukrajina uzavřela desetiletá strategická partnerství se Saúdskou Arábií a Katarem, přičemž další dohoda se podle prezidenta připravuje i se Spojenými arabskými emiráty.Foto: REUTERS
Reklama

Zelenskyj svou návštěvu blízkovýchodních zemí podnikl v době, kdy Ukrajina hledá nové partnery, zatímco americká vojenská podpora slábne a pozornost světa se přesouvá ke konfliktu s Íránem. Ukrajinský prezident proto během několika dnů navštívil Katar, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty i Jordánsko. Cílem bylo přesvědčit jejich lídry, že Kyjev může být důvěryhodným a zkušeným partnerem, který jim dokáže pomoci při obraně proti útokům, jež Írán v posledních týdnech podniká jako odvetu za americké a izraelské údery.

Související

Hlavním „artiklem“, který může Kyjev blízkovýchodním zemím nabídnout, jsou zkušenosti z boje proti dronům. Írán při útocích využívá především drony Šáhid, jejichž modernizované verze Rusko dlouhodobě nasazuje i proti ukrajinským městům.

Státy v regionu tak řeší v zásadě stejný problém, se kterým se Ukrajina potýkala už před několika lety. Zatímco země v Perském zálivu narážejí na slabiny své protivzdušné obrany a hledají levnější a efektivnější řešení, Kyjev si během války vybudoval vlastní účinný systém. Dnes tak může nabídnout jak potřebnou techniku, tak i konkrétní zkušenosti z boje.

Know-how výměnou za partnerství

Ukrajina už začátkem března na žádost blízkovýchodních zemí vyslala do regionu více než 200 odborníků, kteří pomáhají s ochranou klíčové infrastruktury. Zelenskyj se s ukrajinskými týmy během návštěvy setkal a obdržel od nich analýzu bezpečnostní situace včetně návrhů konkrétních kroků k posílení obrany jednotlivých zemí.

Reklama
Reklama

Důležitou roli mohou sehrát také ukrajinské zpravodajské služby, které sledují, na jaké objekty se zaměřují ruské satelity. Podle Zelenského mezi nimi nově přibývají i cíle na Blízkém východě, které Rusko sleduje v zájmu Íránu. Ukrajinský prezident se proto podle deníku Washington Post snaží přesvědčit tamní státy, že mají nepřítele, proti němuž by měli postupovat společně.

Související

Výměnou za své know-how chce Ukrajina posílit spolupráci se státy Perského zálivu. A to konkrétně ve čtyřech hlavních oblastech: politické podpoře, prosazování sankcí vůči Rusku a Íránu, bezpečnostní spolupráci a poválečné obnově země.

Zelenského cesta ostatně už přináší první konkrétní výsledky. Ukrajina uzavřela desetiletá strategická partnerství se Saúdskou Arábií a Katarem, přičemž další dohoda se podle prezidenta připravuje i se Spojenými arabskými emiráty.

Tyto dohody by měly otevřít cestu k miliardovým kontraktům v ukrajinském obranném průmyslu i ke společné výrobě. Klíčovým tématem cesty byla rovněž energetická spolupráce. V době nestabilních trhů si Kyjev zajistil dodávky, včetně ročního kontraktu na naftu.

Reklama
Reklama

Zelenskyj vynechal Izrael

Zelenského cesta zároveň vyvolala otázky, proč v rámci blízkovýchodního turné nenavštívil Izrael. V rozhovoru pro Channel 12 ukrajinský prezident uvedl, že od začátku konfliktu s Íránem není v kontaktu ani s premiérem Benjaminem Netanjahuem, ani s prezidentem Isaacem Herzogem.

Dodal, že zahraniční cesty by měly přinášet konkrétní výsledky. „Tyto cesty podnikáme proto, abychom dosáhli výsledků. Ne jen proto, abychom si povídali,“ uvedl.

Ukrajina dlouhodobě usiluje o získání izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome, což však Netanjahu odmítá kvůli obavám z vyhrocení vztahů s Ruskem.

Zelenskyj v závěru rozhovoru vzkázal izraelskému premiérovi: „Máme to, co potřebuje on. A on má to, co potřebujeme my.“ Dodal, že Ukrajina Izraeli opakovaně naznačila, že by jeho pomoc uvítala.

Reklama
Reklama
Magic wall - Húsíové 30. 3. 2026 | Video: Matyáš Zrno
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Reklama
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

Reklama
Reklama
Reklama