Něco za něco. Zelenskyj získává zajímavé spojence, jednu zemi překvapivě vynechal

Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Blízkém východě naznačila rostoucí sebevědomí Kyjeva a postupnou proměnu Ukrajiny ze země odkázané na zahraniční podporu ve významného mezinárodního hráče, který dokáže nabídnout vlastní know-how a stát se důležitým strategickým partnerem.
Zelenskyj svou návštěvu blízkovýchodních zemí podnikl v době, kdy Ukrajina hledá nové partnery, zatímco americká vojenská podpora slábne a pozornost světa se přesouvá ke konfliktu s Íránem. Ukrajinský prezident proto během několika dnů navštívil Katar, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty i Jordánsko. Cílem bylo přesvědčit jejich lídry, že Kyjev může být důvěryhodným a zkušeným partnerem, který jim dokáže pomoci při obraně proti útokům, jež Írán v posledních týdnech podniká jako odvetu za americké a izraelské údery.
Hlavním „artiklem“, který může Kyjev blízkovýchodním zemím nabídnout, jsou zkušenosti z boje proti dronům. Írán při útocích využívá především drony Šáhid, jejichž modernizované verze Rusko dlouhodobě nasazuje i proti ukrajinským městům.
Státy v regionu tak řeší v zásadě stejný problém, se kterým se Ukrajina potýkala už před několika lety. Zatímco země v Perském zálivu narážejí na slabiny své protivzdušné obrany a hledají levnější a efektivnější řešení, Kyjev si během války vybudoval vlastní účinný systém. Dnes tak může nabídnout jak potřebnou techniku, tak i konkrétní zkušenosti z boje.
Know-how výměnou za partnerství
Ukrajina už začátkem března na žádost blízkovýchodních zemí vyslala do regionu více než 200 odborníků, kteří pomáhají s ochranou klíčové infrastruktury. Zelenskyj se s ukrajinskými týmy během návštěvy setkal a obdržel od nich analýzu bezpečnostní situace včetně návrhů konkrétních kroků k posílení obrany jednotlivých zemí.
Důležitou roli mohou sehrát také ukrajinské zpravodajské služby, které sledují, na jaké objekty se zaměřují ruské satelity. Podle Zelenského mezi nimi nově přibývají i cíle na Blízkém východě, které Rusko sleduje v zájmu Íránu. Ukrajinský prezident se proto podle deníku Washington Post snaží přesvědčit tamní státy, že mají nepřítele, proti němuž by měli postupovat společně.
Výměnou za své know-how chce Ukrajina posílit spolupráci se státy Perského zálivu. A to konkrétně ve čtyřech hlavních oblastech: politické podpoře, prosazování sankcí vůči Rusku a Íránu, bezpečnostní spolupráci a poválečné obnově země.
Zelenského cesta ostatně už přináší první konkrétní výsledky. Ukrajina uzavřela desetiletá strategická partnerství se Saúdskou Arábií a Katarem, přičemž další dohoda se podle prezidenta připravuje i se Spojenými arabskými emiráty.
Tyto dohody by měly otevřít cestu k miliardovým kontraktům v ukrajinském obranném průmyslu i ke společné výrobě. Klíčovým tématem cesty byla rovněž energetická spolupráce. V době nestabilních trhů si Kyjev zajistil dodávky, včetně ročního kontraktu na naftu.
Zelenskyj vynechal Izrael
Zelenského cesta zároveň vyvolala otázky, proč v rámci blízkovýchodního turné nenavštívil Izrael. V rozhovoru pro Channel 12 ukrajinský prezident uvedl, že od začátku konfliktu s Íránem není v kontaktu ani s premiérem Benjaminem Netanjahuem, ani s prezidentem Isaacem Herzogem.
Dodal, že zahraniční cesty by měly přinášet konkrétní výsledky. „Tyto cesty podnikáme proto, abychom dosáhli výsledků. Ne jen proto, abychom si povídali,“ uvedl.
Ukrajina dlouhodobě usiluje o získání izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome, což však Netanjahu odmítá kvůli obavám z vyhrocení vztahů s Ruskem.
Zelenskyj v závěru rozhovoru vzkázal izraelskému premiérovi: „Máme to, co potřebuje on. A on má to, co potřebujeme my.“ Dodal, že Ukrajina Izraeli opakovaně naznačila, že by jeho pomoc uvítala.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.