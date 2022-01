Rok po útoku na Kongres je Trump silnější. Bidena by nyní zřejmě porazil

Loni 6. ledna příznivci Donalda Trumpa zaútočili na americký Kongres. V USA mnozí odhadovali, že tím skončila jeho snaha o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020 a že jeho vliv mezi republikány bude slábnout. Po roce je ovšem Trump silnější. Jeho voliči věří, že mu patří Bílý dům, a chtějí, aby se tam vrátil.

Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu, pod vedením demokratů si připomene roční výročí minutou ticha. Přímo v sídle Kongresu promluví prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová.

Pro Bidena byl loňský 6. leden "jedním z nejtemnějších dnů pro naši demokracii", uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. "Byl to den, kdy náš národní Kapitol zažil útok. Tak si to budeme připomínat," avizovala předem hlavní motiv projevů zástupců Bílého domu.

Podle demokratických politiků Spojené státy před rokem čelily bezprecedentnímu ataku na ústavní systém země. Násilnému povstání, pokusu o puč. I podle Bidenova předchůdce v Bílém domě, republikána Donalda Trumpa, se v Americe nedávno skutečně odehrálo "povstání". Jenže podle něj to nebylo loni 6. ledna, ale už o dva měsíce dříve.

"Pamatujme, to povstání se stalo 3. listopadu 2020 (v den prezidentských voleb), zatímco 6. ledna šlo o naprosto neozbrojený protest proti zmanipulovaným volbám," vyhlásil Trump před několika dny.

Od Trumpa to nebylo vůbec překvapivé. Bývalý prezident tím znovu zopakoval své tvrzení, které propaguje od samotné volební noci, a sice že skutečným vítězem prezidentských voleb z listopadu 2020 je on a že Biden vyhrál jen v důsledku masivních volebních podvodů.

Byla to krádež, věří Trumpovi jeho voliči

Za více než čtrnáct měsíců, které už uplynuly od voleb, Trump pro svoji verzi o zmanipulovaných volbách nepředložil žádný důkaz. Jeho tým podal na šedesát žalob, ale soudy je vesměs zamítly. Žádné podvody, které by změnily výsledek, neprokázaly ani několikanásobné a republikány kontrolované audity, které se konaly v klíčových amerických státech.

Ani jiné, nezávislé analýzy nezjistily rozsáhlá pochybení. Například agentura AP v prosinci zveřejnila výsledky svého několikaměsíčního šetření, ve kterém přezkoumala více než 25 milionů odevzdaných hlasů v šesti nejdůležitějších státech. Pouze necelých 500 hlasů bylo sporných, a mnohé z nich navíc patřily Trumpovi.

Jenže ten už přesvědčil svoji voličskou základnu. Podle prosincového průzkumu pro list Wall Street Journal by si více než osm z deseti republikánských voličů přálo, aby Trump znovu kandidoval na prezidenta.

Pro 70 procent Trumpových voličů Biden "není legitimně zvolený" prezident. A šest z deseti republikánů se ztotožňuje s výrokem, že volby byly Trumpovi "ukradeny prostřednictvím širokých volebních podvodů".

Výše zmíněné průzkumy ovšem zároveň potvrzují, jak ostře jsou názory americké veřejnosti v současnosti rozděleny. Demokraté si myslí pravý opak toho, čemu věří republikáni.

Konkrétně: 97 procent demokratů nemá pochyb, že Biden vyhrál spravedlivě. Obdobná naprostá většina demokratů si myslí, že loni v lednu se na Kapitolu odehrál násilný "útok na vládu". Zatímco na straně republikánů s tím souhlasí jen necelá třetina.

Většina demokratů má za to, že Trump byl za události osobně zodpovědný. V republikánském táboře má tento názor jen čtvrtina dotázaných. Demokraté také v 95 procentech případů schvalují, aby účastníci útoku na Kongres byli stíháni. Republikáni to odmítají a mnozí mluví o nepřípustné státní perzekuci svobody projevu.

Vyšetřování skončilo, zapomeňte

Loňský útok na Kongres se odehrál ve chvíli, kdy měli zákonodárci v konečném procesním kroku formálně potvrdit Bidenovo vítězství. Poražený, dosluhující prezident Trump na ten den svolal do Washingtonu mohutnou demonstraci, na které své příznivce vyzval, aby "ukázali sílu".

"Když nebudete bojovat jako o život, už nebudete mít žádnou zemi," vyzval Trump své příznivce k pochodu na Kapitol. Stovky demonstrantů pak násilně vtrhly do sídla Kongresu a na několik hodin přerušily jeho jednání. Zákonodárci a také tehdejší viceprezident Mike Pence na poslední chvíli opustili budovu nebo se museli zabarikádovat ve svých kancelářích.

Přímo při útoku nebo v jeho důsledku zemřelo nejméně devět lidí a 140 strážců pořádku bylo při obraně Kapitolu zraněno. Sněmovna reprezentantů, kterou ovládají demokraté, Trumpa loni v únoru obvinila z porušení ústavy. Ale republikáni v Senátu ho tohoto obvinění (impeachmentu) následně zprostili.

Republikáni pak loni v květnu v Senátu zablokovali i pokus o zřízení zvláštní komise, která by celou událost vyšetřila. Místo této komise, jež měla být postavena podle modelu nadstranického orgánu, který před dvaceti lety zjišťoval okolnosti teroristických útoků na USA z 11. září 2001, si demokraté prosadili jen zvláštní sněmovní vyšetřovací výbor.

Ten už vyslechl na tři stovky svědků. Další, kteří se odmítli dostavit, vyzval soudním příkazem. Bývalého hlavního Trumpova poradce Stevea Bannona, který rovněž odmítl vypovídat, v této souvislosti už federální prokurátor zažaloval za pohrdání Kongresem. Hrozí mu pokuta nebo vězení.

V rámci svého podcastu WarRoom Bannon nicméně pokračuje ve své kampani Zastavte krádež (Stop the Steal) proti údajně "ukradeným volbám". Zvláštní pořad tomu Bannon věnuje i na výročí loňského útoku.

Sněmovní vyšetřovací výbor by měl vydat svoji závěrečnou zprávu nejpozději letos v létě, ale už předem je jisté, že většina republikánských politiků i voličů její závěry odmítne. Republikáni výbor od počátku kategoricky zpochybňují. Podle nich jde o stranicky zaujaté vyšetřování, na kterém si demokraté chtějí nahnat politické body.

"Demokratům to slouží jako stranická politická zbraň, aby dále rozdělovali naši zem," napsal před několika dny vůdce republikánů ve sněmovně, kongresman Kevin McCarthy.

Republikáni v zákrytu za vůdcem

Bezprostředně po loňském lednovém útoku na Kongres si přitom McCarthy myslel něco zcela jiného. Prohlásil, že násilí nemá v americké politice místo, a zodpovědnost za útok přiřkl Trumpovi.

Rovněž mnozí další republikáni dali nejprve od svého tehdejšího prezidenta ruce pryč. Republikánská kongresmanka Nancy Maceová uvedla, že Trumpovo "politické dědictví bylo vymazáno".

A řada analytiků a komentátorů před rokem předpovídala, že to je začátek Trumpova odchodu ze scény. Například Karl Rove, který byl hlavním poradcem prezidenta George Bushe, tehdy napsal, že Trumpova značka byla "navždy poničena" a že to znemožňuje jeho případnou kandidaturu na prezidenta v roce 2024.

S prvním výročím vpadnutí do sídla Kongresu je ale nyní zřejmé, že Trumpovou pozicí to nijak neotřáslo, naopak ji to spíše posílilo. Zevnitř Republikánské strany se proti němu až na výjimky nikdo neozývá. A ten, kdo se odváží, je označen za odpadlíka či zrádce.

Příkladem je kongresmanka Liz Cheneyová (dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho) a její kolega Adam Kinzinger, kteří veřejně odmítli Trumpovo tvrzení o ukradených volbách. Jako jediní dva republikáni jsou členy výše zmíněného sněmovního vyšetřovacího výboru.

Oba za to ale platí vyobcováním ze strany. Republikánská strana ve Wyomingu, který Cheneyová zastupuje v Kongresu, ji oficiálně vyloučila. Kinzinger zase oznámil, že v letošních listopadových volbách do Kongresu už nebude znovu kandidovat.

Zesláblý Joe Biden

Kinzinger není jediný, kdo se takto předem vzdal, než aby ochutnal pomstu Trumpových voličů. V Senátu už nebude kandidovat ani Rob Portman z Ohia, který se také s Trumpem dostal v minulosti do konfliktu. Nejžhavějším kandidátem, který by ho mohl v Senátu vystřídat, je naopak bývalý republikánský kongresman Josh Mandel, neochvějný zastánce a propagátor Trumpovy verze o volební krádeži.

"Jako kandidát do Senátu nebo kandidát do sněmovny určitě nechcete, aby Trump proti vám podpořil někoho jiného," uvedl Bob Heckman, dlouholetý republikánský poradce, pro zpravodajský web Politico. Trump může podle Heckmana takto "mučit každého" a kandidáti se na to musejí připravit.

Jiný známý republikánský poradce a lobbista Ralph Reed pak Trumpovu současnou pozici ještě zobecnil. "Je to výjimečná věc. Ale v zásadě lze říct, že jeho pozice v Republikánské straně je dnes silnější, než byla kdykoli předtím," řekl webu Politico.

Vedle toho, že Trump přesvědčil většinu republikánské základny o údajně zmanipulovaných volbách, k tomu přispívá i fakt, že americká veřejnost je nespokojena s dosavadním výkonem prezidenta Joea Bidena.

Jeho popularita klesla od nástupu do Bílého domu z 57 na 42 procent a čerstvé průzkumy v několika klíčových státech, jako jsou například Michigan a Wisconsin, ukázaly, že v hypotetickém prezidentském souboji s Trumpem by Biden v tuto chvíli prohrál.

