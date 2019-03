Rodiště Tarranta je v šoku po útoku na mešity. Byl to třídní klaun, vzpomínají známí

Obyvatelé ospalého australského městečka Graftonu, kteří Brentona Tarranta znali od dětství, tvrdí, že nikdy neprojevoval sklony k takovému zlu, jaké zřejmě prokázal v novozélandském městě Christchurch, napsala agentura AP. Při útocích ve dvou tamních mešitách zemřelo v pátek nejméně 49 lidí.

Hlavní podezřelý ze spáchání tohoto masakru, nejhoršího incidentu s hromadným postřílením lidí v moderních dějinách Nového Zélandu, vyrůstal ve skromném domě v Graftonu. Jde o město s přibližně 20 tisíci obyvatel na řece Clarence River v australském státě Nový Jižní Wales.

Zpravodajka australské televizní stanice ABC Jennifer Huxleyová hovořila s několika Tarrantovými bývalými spolužáky z místní střední školy. "Vzpomínají na něj spíše jako na takového třídního klauna," uvedla novinářka.

"Učitelé si ho ale pamatují jako trochu rušivého studenta, který měl občas sklony být docela krutý ke spolužákům. Mají nicméně problém vyrovnat se s tím, že tento žák, kterého v Graftonu učili, je spojený s událostmi v Christchurchi," dodala Huxleyová.

Po absolvování střední školy se Tarrant stal osobním trenérem v městském squashovém a fitnessovém centru. Tam také ještě předtím začal trénovat ve fanatické snaze získat sílu.

"Jsem zatracené monstrum mocné vůle. Potřebuji jenom cíl nebo objekt, na němž bych mohl pracovat," napsal na sociálních médiích v roce 2011, rok po úmrtí svého otce.

Šéfka fitnessového centra Tracey Grayová se brání přijmout to, že horlivý fitness trenér, kterého zaměstnala, je muž obviněný z hrůzného nenávistného zločinu v Christchurchi. "Nemůžu… uvěřit, že někdo, s kým jsem každý den byla v kontaktu, by byl schopen něčeho tak extrémního," řekla televizní stanici Nine Network.

Tarrant jezdil po světě

List Sydney Morning Herald napsal, že Tarrant vedle práce ve fitnessovém centru rovněž zdarma vedl sportovní programy pro děti. Grayová uvedla, že Tarrant opustil Grafton v roce 2012.

Tarrant pak jezdil po světě, přičemž navštívil, byť jen sporadicky, i Nový Zéland. Navštívil také mimo jiné balkánské země. Chorvatská policie oznámila, že má informace o jeho pohybu v prosinci 2016 a lednu 2017 v Chorvatsku. Podle tamního tisku navštívil Záhřeb, Zadar, Šibenik a Dubrovník. Chorvatské úřady zjišťují, jaké byly důvody jeho pobytu.

Bulharské úřady už v pátek oznámily, že budou vyšetřovat důvody pobytu australského extremisty v Bulharsku v roce 2018. V roce 2016 Tarrant zjevně pobýval ve více zemích regionu, zejména v Srbsku, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Podle balkánských médií extremista na cestě k masakru poslouchal srbskou nacionalistickou píseň a na zásobnících svých zbraní měl cyrilicí napsaná jména srbských hrdinů. To vyvolalo v médiích regionu spekulace, že Tarranta inspirovala "srbská nacionalistická ideologie".

V Austrálii podle tamní policie strávil Tarrant v posledních čtyřech letech málo času. Zjevný pachatel pátečního masakru sám napsal, že své rasistické názory získal během cestování po Evropě v roce 2017.

Pracovnice Graftonské tiskové agentury, která prozradila jen své křestní jméno Brigita, televizi ABC řekla, že místní obyvatele události v Christchurchi šokovaly.

"Je to skutečně velmi znepokojivé. Myslím, že to musí být zneklidňující skoro pro každého. Je to něco, co byste neočekávali od někoho z tak malé komunity, kde se všichni dobře znají," uvedla Brigita.