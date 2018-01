Rodiče v USA věznili třináct dětí. Některé byly v řetězech, sousedé nevěděli o jejich existenci

před 6 hodinami

Manželům Davidovi a Louise Turpinovým hrozí mimo jiné obvinění z mučení. Proč věznili svých třináct dětí, zatím zůstává nejasné.

Perris - Sedmnáctiletá dívka dovedla americkou policii do domu v malém kalifornském městě, kde rodiče věznili ji a dalších dvanáct sourozenců. Některé děti byly v době policejního zásahu připoutány řetězem k posteli, mnohé ve zbídačeném stavu, podvyživené a špinavé.

Motiv chování rodičů, kterým hrozí mimo jiné obvinění z mučení, úřady vyšetřují. Někteří sousedé přitom neměli tušení, že v domě nějaké děti žijí. Vyšetřovatelé později oznámili, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by děti byly sexuálně zneužívány.

"Podmínky tam byly děsivé," řekl místní šerif Greg Fellows. Úřad sociální péče uvedl, že jeho pracovníci nikdy předtím rodinu nenavštívili.

Na situaci v domě ve městě Perris, zhruba 110 kilometrů východně od Los Angeles, upozornila policii dívka, které se podařilo utéct. Policisté byli v šoku, když zjistili, že sedm sourozenců bylo již dospělých, ačkoliv na to kvůli zanedbanému stavu nevypadali. Podobně sedmnáctiletou dívku policisté původně považovali za desetiletou.

"Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé," sdělila policie s tím, že sourozencům bylo od dvou do 29 let. Americká média zveřejnila fotografie, z kterých vyplývá, že v rodině bylo deset dívek a tři chlapci.

Sedmapadesátiletého Davida Turpina a jeho o osm let mladší manželku Louise Annu policie umístila do vazby s možností kauce devět milionů dolarů (téměř 188 milionů Kč). Policie později oznámila, že všechny děti jsou nejspíš biologickými potomky Turpinových. Manželé by měli stanout před soudem ve čtvrtek.

Některé sousedy zadržení manželů šokovalo, prý neměli tušení, že v domě kromě nich ještě někdo žije. "Neměl jsem ani ponětí, co se tam děje," řekl Andrew Santillan bydlící poblíž. Podle dalších lidí z okolí byli manželé velmi uzavření a s nikým nemluvili. Jiní sousedé zase vypověděli, že když se některé z dětí objevily před dvěma lety na veřejnosti, vypadaly drobné a bledé a chovaly se podivně.

Podle údajů kalifornského ministerstva školství byla na adrese domu registrována soukromá škola, jejímž byl Turpin ředitelem. V minulém školním roce vedla v záznamech šest studentů různého věku.

Turpinovi byli podle listu The New York Times velmi zadluženi a v roce 2011 zažádali o osobní bankrot. "Pamatujeme si je jako velice milý pár," řekl advokát Ivan Tarhan, který oddlužení Turpinových řešil. Podle něj mluvili o dětech moc pěkně a Turpinová mu řekla, že mají rádi Disneyland, kam celá rodina často jezdí.