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Zahraničí

Robotický tahač letí zachránit teleskop NASA. Nebezpečně se blíží k Zemi

ČTK

Do vesmíru bylo vysláno trojramenné robotické vesmírné plavidlo, aby zachránilo dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) dříve, než by mohl shořet v zemské atmosféře. V pátek o tom informovala agentura AP.

Trojramenné robotické vesmírné plavidlo (na snímku) postavila firma Katalyst Space.
Trojramenné robotické vesmírné plavidlo postavila firma Katalyst Space, do vesmíru ho vynese letoun Northrop Grumman Pegasus XL (na snímku v leteckém středisku Wallops agentury NASA ve Virginii).Foto: REUTERS – NASA
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Společnost Northrop Grumman vyslala pomocí nosné rakety Pegasus, vypuštěné ze speciálně upraveného letadla nad Marshallovými ostrovy v Tichém oceánu, tahač Link od firmy Katalyst Space Technologies. Ke kosmické observatoři by robotický tahač měl dorazit zhruba za měsíc.

Observatoř Swift, vyslaná v roce 2004, se v důsledku slunečních bouří blíží k Zemi rychleji, než se předpokládalo.

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NASA společnosti Katalyst zaplatila 30 milionů dolarů (přes 633 milionů korun), aby dalekohled zachytila a vynesla ho výše.

Swift váží 1,4 tuny a teď krouží ve výšce 360 kilometrů nad Zemí. Cílem společnosti Katalyst je teleskop dopravit o 240 kilometrů výše, tedy na jeho původní dráhu.

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Pokud se mise podaří, mohl by Swift už v září opět zkoumat vesmír. Činnost dalekohledu byla pozastavena, aby se zpomalilo jeho další klesání.

Kandidátem na podobnou záchrannou misi v budoucnu mohl být i Hubbleův teleskop, jehož dráha rovněž klesá kvůli vysoké sluneční aktivitě.

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