Robotický tahač letí zachránit teleskop NASA. Nebezpečně se blíží k Zemi

Do vesmíru bylo vysláno trojramenné robotické vesmírné plavidlo, aby zachránilo dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) dříve, než by mohl shořet v zemské atmosféře. V pátek o tom informovala agentura AP.
Společnost Northrop Grumman vyslala pomocí nosné rakety Pegasus, vypuštěné ze speciálně upraveného letadla nad Marshallovými ostrovy v Tichém oceánu, tahač Link od firmy Katalyst Space Technologies. Ke kosmické observatoři by robotický tahač měl dorazit zhruba za měsíc.
Observatoř Swift, vyslaná v roce 2004, se v důsledku slunečních bouří blíží k Zemi rychleji, než se předpokládalo.
NASA společnosti Katalyst zaplatila 30 milionů dolarů (přes 633 milionů korun), aby dalekohled zachytila a vynesla ho výše.
Swift váží 1,4 tuny a teď krouží ve výšce 360 kilometrů nad Zemí. Cílem společnosti Katalyst je teleskop dopravit o 240 kilometrů výše, tedy na jeho původní dráhu.
Pokud se mise podaří, mohl by Swift už v září opět zkoumat vesmír. Činnost dalekohledu byla pozastavena, aby se zpomalilo jeho další klesání.
Kandidátem na podobnou záchrannou misi v budoucnu mohl být i Hubbleův teleskop, jehož dráha rovněž klesá kvůli vysoké sluneční aktivitě.
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