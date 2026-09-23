„Roboti útočí jako první.“ Ukrajinci zaskočili Rusy naprosto unikátní operací

Ukrajinské síly při operaci Vivaldi poprvé poslaly pozemní bojové roboty hluboko za ruské linie. Stroje měly zaútočit jako první, zatímco ukrajinská protivzdušná obrana a elektronický boj se snažily ruským dronům znemožnit odhalit připravovaný útok. Záběry z operace zveřejnil 3. armádní sbor.
Podle ukrajinské armády jde o první takové nasazení pozemních robotických systémů za nepřátelskými liniemi. Součástí obchvatného manévru byly také těžké drony, které do týlu ruských jednotek shodily kamikadze pozemní roboty.
„Pěchota vyhrává války a my chráníme naši pěchotu. Proto roboti útočí na nepřítele jako první,“ uvedl 3. armádní sbor.
Právě ruské drony představovaly pro celou operaci zásadní hrozbu. Ukrajinská protivzdušná obrana a prostředky elektronického boje je podle armády dokázaly „oslepit“, takže nemohly odhalit pohyb útočných jednotek a robotů. Stroje tak dostaly úkol, který by jinak připadl vojákům, dostat se jako první do nebezpečného prostoru a zaútočit, aniž by byl bezprostředně ohrožen život bojovníků.
Operace Vivaldi přinesla podle velitele 3. armádního sboru brigádního generála Andrije Bileckého také územní zisky. Ukrajinské jednotky podle něj osvobodily obce Šandryholove a Děrylove a získaly plnou kontrolu nad Drobyševem v Doněcké oblasti.
Záběry ukazují, jak se boj na Ukrajině posouvá stále dál od klasického střetu vojáků.