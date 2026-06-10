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Zahraničí

Robot ve tvaru rakve. Ukrajinci mají na převoz raněných nový stroj

Ukrajinská armáda zkouší nový přepravní prostředek MAUL k evakuaci raněných

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

První samostatný zdravotnický prapor úspěšně evakuoval těžce raněného vojáka z oblasti pod nepřátelskou kontrolou. Ukrajinci k tomu využili nové robotické vozidlo MAUL a po více než měsíci čekání a několika marných pokusech o evakuaci raněného muže na konci května konečně dopravili do bezpečí.

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Během této doby se jednotky pokusily o záchranu šestkrát, všechny předchozí pokusy však skončily neúspěchem. Při akcích bylo ztraceno několik pozemních robotických platforem.

Zraněný voják podle ukrajinské strany dostával průběžně neodkladnou péči a jeho stav se podařilo stabilizovat. Po vyvezení z oblasti byl předán k dalšímu ošetření.

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Evakuační vozidlo MAUL vyvinuli specialisté Prvního samostatného zdravotnického praporu. Jde o ukrajinské bezpilotní pozemní vozidlo s pohonem 4x4, které vychází z podvozku čtyřkolky se spalovacím motorem.

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Podle dostupných údajů dosahuje rychlosti 70 kilometrů za hodinu, uveze až 200 kilogramů a připraveno k nasazení může být do deseti minut. S dojezdem až sto kilometrů v terénu a vybavením v podobě pancéřové kapsle chrání převáženého raněného před útoky nejen FPV dronů.

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Samotná evakuace trvala bez dvou minut celkem šest hodin. Robot urazil celkem 64 kilometrů, z toho 37 kilometrů s poškozeným kolem po výbuchu protipěchotní miny. Přesto zůstal ovladatelný. Na zpáteční cestě ho napadl dron, který shodil výbušninu. Ale pancéřová kapsle podle ukrajinské strany raněného ochránila.

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Robotické pozemní systémy se na ukrajinské frontě stávají stále důležitější součástí evakuací i zásobování. Armádě umožňují dostat se do míst, kam by byl přesun zdravotníků nebo řidičů příliš riskantní. Nasazují se zejména v úsecích pod dohledem dronů, dělostřelectva a min, kde mohou snížit riziko dalších ztrát při záchraně raněných.

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