Robot ve tvaru rakve. Ukrajinci mají na převoz raněných nový stroj

První samostatný zdravotnický prapor úspěšně evakuoval těžce raněného vojáka z oblasti pod nepřátelskou kontrolou. Ukrajinci k tomu využili nové robotické vozidlo MAUL a po více než měsíci čekání a několika marných pokusech o evakuaci raněného muže na konci května konečně dopravili do bezpečí.
Během této doby se jednotky pokusily o záchranu šestkrát, všechny předchozí pokusy však skončily neúspěchem. Při akcích bylo ztraceno několik pozemních robotických platforem.
Zraněný voják podle ukrajinské strany dostával průběžně neodkladnou péči a jeho stav se podařilo stabilizovat. Po vyvezení z oblasti byl předán k dalšímu ošetření.
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Evakuační vozidlo MAUL vyvinuli specialisté Prvního samostatného zdravotnického praporu. Jde o ukrajinské bezpilotní pozemní vozidlo s pohonem 4x4, které vychází z podvozku čtyřkolky se spalovacím motorem.
Podle dostupných údajů dosahuje rychlosti 70 kilometrů za hodinu, uveze až 200 kilogramů a připraveno k nasazení může být do deseti minut. S dojezdem až sto kilometrů v terénu a vybavením v podobě pancéřové kapsle chrání převáženého raněného před útoky nejen FPV dronů.
Samotná evakuace trvala bez dvou minut celkem šest hodin. Robot urazil celkem 64 kilometrů, z toho 37 kilometrů s poškozeným kolem po výbuchu protipěchotní miny. Přesto zůstal ovladatelný. Na zpáteční cestě ho napadl dron, který shodil výbušninu. Ale pancéřová kapsle podle ukrajinské strany raněného ochránila.
Robotické pozemní systémy se na ukrajinské frontě stávají stále důležitější součástí evakuací i zásobování. Armádě umožňují dostat se do míst, kam by byl přesun zdravotníků nebo řidičů příliš riskantní. Nasazují se zejména v úsecích pod dohledem dronů, dělostřelectva a min, kde mohou snížit riziko dalších ztrát při záchraně raněných.