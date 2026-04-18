Robot Edward „ožil“ a ovládl Polsko. Křičí na divočáky, mluví s politiky

Ve Varšavě zasahoval neobvyklý „strážce“, humanoidní robot Edward Warchocki . Video: Reuters

Jan Bezucha

Ve Varšavě se objevil robot, který se odmítá chovat „jen jako stroj“. Edward Warchocki už stihl vyvolat víc pozornosti než leckterá celebrita, na to mu stačí 132 centimetrů a hodně sebevědomí.

Robot, který má vlastní kariéru. Edward Warchocki není jen další humanoidní experiment. V Polsku se z něj během krátké doby stala internetová senzace, která si žije vlastním mediálním životem. Jednou křičí na divočáky, jindy se objevuje v televizi nebo si „povídá“ s politiky. A mezitím samozřejmě stíhá být i hvězdou sociálních sítí.

Na rozdíl od mnoha ztuhlých, mechanických robotů se Edward chová jako stereotypní, sebevědomý Polák. Je drzý, přímočarý a nebojí se říct, co si myslí. Aktivně provozuje vlastní účty na Instagramu a X, kde tisíce lidí sledují jeho každodenní dobrodružství a názory.

Edward Warchocki je hvězdou sociálních sítí. Foto: Reuters

Za jeho vznikem stojí dvojice tvůrců, Bartosz Idzik a Radosław Grzelaczyk, kteří z původně nenápadného projektu vytvořili virální fenomén, možná spíš nechtěně než plánovaně. Malý vzrůstem, velký egem, přestože měří jen 132 centimetrů, jeho přítomnost působí, jako by zabíral mnohem víc prostoru. Nejde o výkon, ale o styl – a ten má Edward očividně nastudovaný.

