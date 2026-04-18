Robot Edward „ožil“ a ovládl Polsko. Křičí na divočáky, mluví s politiky

Ve Varšavě se objevil robot, který se odmítá chovat „jen jako stroj“. Edward Warchocki už stihl vyvolat víc pozornosti než leckterá celebrita, na to mu stačí 132 centimetrů a hodně sebevědomí.
Robot, který má vlastní kariéru. Edward Warchocki není jen další humanoidní experiment. V Polsku se z něj během krátké doby stala internetová senzace, která si žije vlastním mediálním životem. Jednou křičí na divočáky, jindy se objevuje v televizi nebo si „povídá“ s politiky. A mezitím samozřejmě stíhá být i hvězdou sociálních sítí.
Na rozdíl od mnoha ztuhlých, mechanických robotů se Edward chová jako stereotypní, sebevědomý Polák. Je drzý, přímočarý a nebojí se říct, co si myslí. Aktivně provozuje vlastní účty na Instagramu a X, kde tisíce lidí sledují jeho každodenní dobrodružství a názory.
Za jeho vznikem stojí dvojice tvůrců, Bartosz Idzik a Radosław Grzelaczyk, kteří z původně nenápadného projektu vytvořili virální fenomén, možná spíš nechtěně než plánovaně. Malý vzrůstem, velký egem, přestože měří jen 132 centimetrů, jeho přítomnost působí, jako by zabíral mnohem víc prostoru. Nejde o výkon, ale o styl – a ten má Edward očividně nastudovaný.