Robopsi zneklidňují Berlín. Běhají po muzeu s hlavami miliardářů a tisknou fotky

Výstava „Regular Animals“ je interaktivní instalace amerického umělce Beeplea berlínské Neue Nationalgalerie.
Robotičtí psi s hyperrealistickými silikonovými hlavami světově známých osobností včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Andyho Warhola nebo Pabla Picassa se pohybují po berlínském muzeu a občas „vypouštějí“ vytištěné obrazy svého okolí, které předtím zachytili vestavěnými kamerami.
Každý vytištěný snímek zachycuje výsek reality transformovaný pomocí umělé inteligence tak, aby odpovídal „osobnosti“ daného psa nebo jinými slovy pohledu člověka, jehož hlavu nese. Picasso tak vytváří obrazy ve stylu kubismu, Warhol zase v duchu pop-artu.
„Je to komentář k tomu, jak je naše vnímání formováno algoritmy a technologickými platformami,“ uvádějí organizátoři výstavy.
Beeple (narozený jako Mike Winkelmann, 1981) je americký umělec známý svými rozsáhlými imerzivními instalacemi. Ve svém díle odhaluje historickou proměnu vlivu, zatímco dříve formovali pohled na svět umělci, dnes jej podle něj ovlivňují technologičtí miliardáři skrze algoritmy. Ty určují, co lidé vidí a co ne, často bez veřejné kontroly.
Kurátorka výstavy Lisa Botti říká, že umělá inteligence patří k nejzásadnějším silám, které dnes mění společnost, a muzea jsou podle ní místem, kde je možné tyto změny reflektovat.
Beeple patří podle aukční síně Christie’s mezi nejúspěšnější žijící umělce. Jeho digitální koláž „Everydays: The First 5000 Days“ se v roce 2021 prodala za více než 69 milionů dolarů a stala se prvním velkým NFT dílem prodaným tradiční aukční síní.