Zahraničí

Robopsi zneklidňují Berlín. Běhají po muzeu s hlavami miliardářů a tisknou fotky

Výstava „Regular Animals“ je interaktivní instalace amerického umělce Beeplea berlínské Neue Nationalgalerie.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Robotičtí psi s hyperrealistickými silikonovými hlavami světově známých osobností včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Andyho Warhola nebo Pabla Picassa se pohybují po berlínském muzeu a občas „vypouštějí“ vytištěné obrazy svého okolí, které předtím zachytili vestavěnými kamerami.

Zvířata jsou součástí interaktivní instalace amerického multimediálního umělce Beeple, která je aktuálně k vidění v berlínské Neue Nationalgalerie.

Každý vytištěný snímek zachycuje výsek reality transformovaný pomocí umělé inteligence tak, aby odpovídal „osobnosti“ daného psa nebo jinými slovy pohledu člověka, jehož hlavu nese. Picasso tak vytváří obrazy ve stylu kubismu, Warhol zase v duchu pop-artu.

Prostřednictvím antropomorfních postav zvířat nesoucích hlavy globálně uznávaných osobností vytváří Beeple sociopolitickou alegorii současných mocenských struktur.Foto: AP

„Je to komentář k tomu, jak je naše vnímání formováno algoritmy a technologickými platformami,“ uvádějí organizátoři výstavy.

Beeple (narozený jako Mike Winkelmann, 1981) je americký umělec známý svými rozsáhlými imerzivními instalacemi. Ve svém díle odhaluje historickou proměnu vlivu, zatímco dříve formovali pohled na svět umělci, dnes jej podle něj ovlivňují technologičtí miliardáři skrze algoritmy. Ty určují, co lidé vidí a co ne, často bez veřejné kontroly.

Instalace Regular Animals se skládá z autonomních robotických psů, kteří se volně pohybují v prostoru připomínajícím ohradu.Foto: AP

Kurátorka výstavy Lisa Botti říká, že umělá inteligence patří k nejzásadnějším silám, které dnes mění společnost, a muzea jsou podle ní místem, kde je možné tyto změny reflektovat.

Výstava Regular Animas se koná od 28.04.2026 do 10.05.2026 v Neue Nationalgalerie Berlín..Foto: Neue Nationalgalerie

Beeple patří podle aukční síně Christie’s mezi nejúspěšnější žijící umělce. Jeho digitální koláž „Everydays: The First 5000 Days“ se v roce 2021 prodala za více než 69 milionů dolarů a stala se prvním velkým NFT dílem prodaným tradiční aukční síní.

„Everydays: The First 5000 Days" Foto: Christies
