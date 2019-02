Robert Fico stáhl kandidaturu do slovenského Ústavního soudu

Bývalý slovenský premiér Robert Fico a šéf vládní strany Směr-SD nebude kandidovat na člena Ústavního soudu. Oznámil to v úterý na tiskové konferenci. Fico také upřesnil, že konkrétně mělo jít o pozici předsedy Ústavního soudu.

"Chci zdůraznit, že jsem se ucházel o post předsedy Ústavního soudu. Mohu potvrdit, že nevznikly žádné politické dohody, a to ani v parlamentu, ani s prezidentem," řekl Fico.

O nadcházejícím víkendu skončí 12leté funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců Ústavního soudu. Sněmovna by měla od pěti hodin večer volit 18 kandidátů, z nichž hlava státu vybere potřebný počet nových soudců a také rozhodne o novém předsedovi a místopředsedovi Ústavního soudu.

Menší koaliční strana Most-Híd dříve oznámila, že její poslanci by Fica při hlasování jako kandidáta na ústavního soudce nepodpořili. Most-Híd se spolu s koaliční Slovenskou národní stranou také postavily proti plánům Směru-SD volit kandidáty na ústavní soudce v tajném hlasování.

Volba soudců může také zažehnout koaliční krizi. Pokud strana Most-Híd podpoří kandidáty opozice, bude to podle Fica porušení koaliční dohody. "Mělo by to vážný vliv na chod vládní koalice," řekl expremiér.

Fico také v posledních dnech čelil kritice kvůli údajně nesplněným podmínkám pro kandidaturu, například v souvislosti s nejasnou dobou své právnické praxe.

Během tiskové konference rovněž zaútočil na prezidenta Andreje Kisku. Podle Fica by měl o ústavních soudcích rozhodovat až nový prezident, a nikoliv Kiska. Slovensko čekají prezidentské volby, první kolo se uskuteční 16. března. Kiska, se kterým měl Fico opakovaně spor, funkci obhajovat nebude a jeho funkční období končí v polovině června.

Jedním z favoritů na vítězství ve volbách je podle průzkumů veřejného mínění místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterému prezidentskou kandidaturu nabídl právě Fico. Šefčovič opakovaně odmítl odpovědět na novinářské dotazy, zda by Fica ústavním soudcem jmenoval.

Pokud slovenská sněmovna v prvních dvou kolech voleb nevybere 18 kandidátů na ústavní soudce, bude se muset v příštích měsících konat nová volba. Stoupla by tak pravděpodobnost, že alespoň část soudců Ústavního soudu bude jmenovat až nová hlava státu. Do nové volby kandidátů na soudce Ústavního soudu by se mohl přihlásit také Fico.