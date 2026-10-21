Riziko smrtících povodní i požárů roste. Země míří k výraznému oteplení, varuje OSN

Planeta při současné celosvětové klimatické politice míří k tomu, že bude do konce století o 2,8° Celsia teplejší než v předindustriálním období, uvedl podle agentury DPA Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Každý zlomek stupně nad hranici 1,5 stupně Celsia přitom podle šéfky UNEP Inger Andersenové zvyšuje riziko smrtících povodní, vln veder a lesních požárů, jaké letos zažila řada zemí.
Se snahou omezit růst průměrné teploty na půldruhého stupně Celsia počítá pařížská klimatická dohoda z roku 2015.
Pokud by všechny země světa skutečně splnily své již oznámené klimatické závazky, oteplila by se planeta podle UNEP do konce století o 2,6 stupně Celsia. Oproti loňské zprávě, podle níž to bylo až 2,5 stupně Celsia, je to zhoršení, které podle programu OSN souvisí především s ústupem Spojených států od dřívějších plánů na ochranu klimatu za administrativy Donalda Trumpa. USA jsou po Číně druhým největším producentem skleníkových plynů.
Prognóza počítá i s velmi optimistickou variantou, že by všechny státy dodržely své klimatické plány a také dosáhly stanovených cílů klimatické neutrality. I v takovém případě by se ale Země do roku 2100 oteplila o 2,1 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období.
Všechny prognózy jsou výrazně nad cílem 1,5 stupně Celsia. Podle evropské služby pro sledování klimatu Copernicus průměrné oteplení v tříletém období mezi lety 2023 a 2025 poprvé překročilo 1,5 stupně Celsia.
Experti podle DPA většinově počítají s tím, že se cíl nárůstu o maximálně 1,5 stupně Celsia nepodaří naplnit, a poslední naděje se tak upíná k tomu, aby překročení této hranice trvalo co nejkratší dobu. "Překročení (hranice) neznamená kapitulaci. Stále ho můžeme udržet co nejmenší a co nejkratší a do konce století znovu snížit teploty pod 1,5 stupně," zdůraznil v souvislosti se zprávou UNEP generální tajemník OSN António Guterres.
Mohlo by vás zajímat: Záběry z letadla ukazují rozsah ničivého letního požáru na jihu Francie
Zaskočil Kyjev i Trumpovy lidi. Byl to Musk, kdo oslepil Ukrajinu, píše vlivný deník
Byl to americký miliardář Elon Musk, kdo nařídil omezení rychlosti vojenské verze satelitního internetu Starlink, na který spoléhá ukrajinská armáda. Napsal to deník The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje. Krok z minulého týdne ochromil některé ukrajinské útočné drony i bezpilotní prostředky určené k zachytávání ruských dronů a vyvolal zmatek v Kyjevě i v Bílém domě.
Paráda Slafkovského uchvátila NHL. Slovák si pohrál s obráncem Sharks
Na další gól v sezoně sice slovenský útočník Juraj Slafkovský čekal pět zápasů, ale jeho paráda v duelu se San Jose zvedla fanoušky Montrealu ze sedadel.
Slavná podvodnice je za mřížemi. Její partner mezitím vybírá miliony na nový zázrak
Sedí za mřížemi za miliardový podvod s falešnými krevními testy, jejímu partnerovi to ale nebrání prodávat investorům tentýž sen. Zatímco si Elizabeth Holmesová odpykává jedenáctiletý trest, hotelový dědic Billy Evans vybral dvacet milionů dolarů na novou domácí diagnostiku. Funkční přístroj přitom veřejnosti dosud neukázal.
Australská poslankyně přišla už i o druhou nohu. Útočník je před soudem
Australská poslankyně Helen Hainesová kvůli pondělnímu automobilovému útoku přišla i o druhou nohu, uvedl podle webu ABC její manžel. Muž, který do ženy najel autem, ve středu stanul před soudem a setrvá ve vazbě až do dalšího únorového líčení. Třiačtyřicetiletý Brendan Nugente je obviněn z několika trestných činů. U soudu nepromluvil. Jeho obhájce uvedl, že trpí vzácnou neurologickou poruchou.
Halleyova kometa o sobě dá v noci vědět. Kdo si přivstane, může spatřit její stopy
Pokud oblohu nezakryjí dešťové mraky, čeká nás v noci ze středy na čtvrtek podívaná ze zrnek prachu slavné Halleyovy komety. Vrcholí totiž meteorický roj Orionidy, který může nabídnout i mimořádně jasné záblesky. K zahlédnutí „padajících hvězd“ stačí vlastní oči. Kdy a odkud je nejlépe vyhlížet?