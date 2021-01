Riziko je i u nás. Německo po vpádu do Kapitolu chystá příkop kolem parlamentu

Je to jen několik měsíců, co Německo trnulo nad podobnými, i když méně alarmujícími scénami, jaké se odehrávaly minulou středu v americkém Washingtonu. Na konci loňského srpna se odpůrci roušek a covidových opatření pokusili dostat do historické budovy spolkového parlamentu, Reichstagu. Už tehdy úřady začaly plánovat lepší zabezpečení, po dění v Kapitolu se chtějí poučit i v USA.

Berlínské události se loni obešly bez obětí, zraněných i násilností, demonstrantům se přesto podařilo pronést říšské vlajky do bezprostřední blízkosti sídla německého parlamentu. Ty jsou většinově vnímány jako připomínka někdejších německých válečnických a rozpínavých ambicí, samotný Reichstag naopak v moderním Německu symbolizuje jejich překonání. V zemi proto tyto scény vyvolaly vlnu odporu.

Protestující tehdy využili krátkého momentu oslabení mezi jednotkami berlínských policistů, kteří historickou budovu chránili. Převrátili zábrany a pronikli na venkovní schodiště před západní, nejzdobnější fasádou Reichstagu.

Když se podobné scény odehrávaly minulý týden ve Spojených státech, kde demonstranti pronikli do sídla Kongresu a během akce zemřelo pět lidí, patřil odkaz na události loňského léta a podzimu v podobě hesla #reichstag mezi nejzmiňovanější na sociální síti Twitter.

Instituce má podobně jako americký Kapitol svou vlastní policii, tvoří ji asi 200 lidí. Místo červeno-černo-zlaté německé orlice nosí na uniformách stříbrnou, parlamentní. Za ochranu budovy zvnějšku pak odpovídají berlínské městské jednotky.

Tiskové oddělení parlamentu na dotaz serveru Aktuálně.cz potvrdilo, že je v plánu zabezpečení zlepšit mimo jiné tím, že spolu bude parlamentní a spolková policie úzce spolupracovat. Naopak posílení vlastních jednotek se nechystá.

Kromě toho chce předseda spolkového sněmu Wolfgang Schäuble společně s jednotlivými parlamentními stranami, samosprávou hlavního města a německým ministerstvem vnitra prověřit, jak by se z dění ve Washingtonu mohli poučit doma v Berlíně. Od tamní ambasády si kvůli tomu nechá zpracovat analýzu, napsal list Berliner Morgenpost. Zpřísnit by se mohla pravidla vstupu a pohybu po parlamentních budovách, třeba aby se do nich nedostali bývalí poslanci.

Příkop a tunel

Změnou, kterou by zaznamenali i běžní návštěvníci Berlína, by byl nový příkop obklopující schodiště na západní straně Reichstagu. Podle dřívějších informací deníku Süddeutsche Zeitung by měl vést po celé délce fasády a být deset metrů dlouhý a 2,5 metru hluboký.

Architekti podobnému příkopu s odkazem na středověkou terminologii říkají AHA - člověk si ho má všimnout až na poslední chvíli a leknout se, což může provázet překvapené "aha!".

Podobná konstrukce už nyní pomáhá hlídat sídlo spolkového prezidenta v nedalekém zámku Bellevue. Její výhodou je, že historické památky zůstávají za zapuštěnou zdí nadále dobře viditelné turistům a dalším návštěvníkům.

Před Reichstagem by mělo příkop doplnit ještě nové informační centrum. Až dosud muselo projít všech 2,5 milionu návštěvníků, kteří se každý rok chodí dívat do veřejně přístupné prosklené parlamentní kupole, provizorní stavbou připomínající kontejner. Nově by měli vstupovat podzemním tunelem.

Příkop je v plánu už několik let, po událostech z posledních měsíců by se ale jeho stavba mohla urychlit. Jak však upozorňuje list Süddeutsche Zeitung, vše se nejspíš protáhne. V místě má totiž vést i linka metra a nadzemní dráhy, a stavět by se tak mohlo začít až v roce 2025.

Přišli jako hosté

V souvislosti s nepokoji v Americe německá média připomínají také událost, kdy se několika krajně pravicovým aktivistům skutečně podařilo proniknout do německého parlamentu. Způsobili rozruch na chodbách a slovně útočili na poslance, dokud je nevyvedli policisté. Došlo k tomu loni v půlce listopadu.

Čtyři odpůrci koronavirových opatření, která zrovna parlament projednával, se do budovy dostali legálně, nahlášení jako návštěvníci tří poslanců pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD). Jedním z těchto zákonodárců byl i Petr Bystroň, poslanec původem z Bavorska, který má české kořeny. AfD své poslance následně potrestala: až do února nesmí na plénu německého spolkového sněmu vystupovat.

