Upletli smyšlenou kauzu. Rittigův advokát Michal si u soudu stěžuje na odposlechy

před 2 hodinami

Někdejší advokát podnikatele Ivo Rittiga David Michal podal ústavní stížnost kvůli odposlechům z jeho kanceláře, na jejichž základě ho policie obvinila z krácení daně. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Podle Michala jsou nahrávky nezákonné a policie by se jich měla zbavit. Advokát uvádí, že soud odposlechy povolil na základě smyšleného případu postaveného na informacích ze starších Michalových kauz. Stěžuje si i na to, že policisté otevírali advokátní poštu.

Podle Michala policisté zvolili nestandardní postup, neboť nasadili odposlechy a až na jejich základě objevili údajnou trestnou činnost. Advokát se domnívá, že státní zástupce Adam Borgula si před čtyřmi lety vymyslel kauzu, aby mohl o nasazení odposlechů požádat. Podle Michalovy stížnosti, z níž se server iROZHLAS.cz seznámil, žádal státní zástupce o odposlechy s odůvodněním, že někdejší šéf dopravního podniku a další obžalovaný v kauze pražského dopravního podniku Martin Dvořák pere nelegálně získané peníze přes offshorové firmy v zahraničí. Michal upozorňuje, že přesně tímto podezřením se zabývají starší kauzy dopravního podniku a Oleo. Borgula na základě záznamů chtěl podle serveru znovu otevřít případ tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical, ale neuspěl. V souvislosti se záznamy byl však Michal obviněn z daňových úniků ve výši téměř 40 milionů korun při transakcích s pozemky v Praze-Hodkovičkách, uvádí web. Advokát chce, aby Ústavní soud nařídil policii zbavit se záznamů. Borgula podle něj při žádosti o nasazení odposlechů využil podezření z případů tunelování Oleo a pražského dopravního podniku, v němž je Michal obžalován společně s Rittigem. Podle Michala tak šlo o "pseudokauzu a faktické opakování kauzy dopravního podniku". Policie podle něj také porušila práva jeho klientů, když rok mohla otevírat poštu jeho kanceláře.