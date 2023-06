"Vybuchlo to nad hlavou." Na muže při povodni v Chersonu hodili Rusové dva granáty

Vyčerpaní a vystresovaní Ukrajinci z Chersonu připluli na člunech do zaplavených ulic Chersonu. Někteří absolvovali riskantní cestu, aby se do města z odlehlých oblastí podél řeky Dněpru dostali. Podle některých lidí Rusové na obyvatele vesnic, kteří utíkali před záplavami, dokonce stříleli.

"Ještě jsem vytahoval auta ze záplavové vody, když drony shodily dva granáty. Jeden vybuchl daleko nad námi, ale jeden explodoval ve větvích asi 4 až 5 metrů nad námi, přímo nad našimi hlavami," popsal jeden z dobrovolníků, kteří v zaplavených oblastech pomáhají, Serhij Rybalčenko. "Zachránil nás topol, protože všude létaly střepiny. Hned vedle nás stálo auto a jeho čelní sklo bylo na dvou místech rozbité," doplnil.

Podívejte se na fotografie z protržení Kachovské přehrady

Pro obyvatele do zaplavených vesnic nikdo nepřijel. "Neměli jsme na výběr. Rozhodli jsme se evakuovat sami na vlastní nebezpečí. Včera ráno jsme se probudili a viděli jsme, že voda stoupá. Ruské lodě začaly odvážet jejich věci. Začali jsme se také chystat na odchod. Oni si brali svoje věci, my jsme si brali svoje," vysvětlil Ukrajinec, který do Chersonu dorazil na vlastním člunu.

Hráz obří Kachovské přehrady na jihu Ukrajinu se protrhla v úterý ráno. Kyjev a Moskva se z jejího zničení viní navzájem. Voda již zaplavila asi 600 kilometrů čtverečních Chersonské oblasti, uvedl ve čtvrtek její šéf Oleksandr Prokudin. Ve městě Nova Kachovka zemřelo po zničení přehrady pět lidí.

"Navzdory obrovskému nebezpečí a stálému ruskému ostřelování evakuace ze zaplavených oblastí neustále pokračuje," prohlásil ve čtvrtek ráno šéf Chersonské oblasti. Zaplavené území podle něj do dnešního rána opustilo téměř dva tisíce lidí. Deník Ukrajinska pravda napsal, že jsou lidé v záplavové zóně vyčerpáni, ale zároveň zásobováni vším potřebným.