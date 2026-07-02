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Zahraničí

Řím zvládne každý, ale co Mogadišo? Hádejte v kvízu hlavní města

Zahraničí

Myslíte si, že hlavní města máte v malíku? Pak by pro vás neměl být problém ani Bhútán, Somálsko nebo Madagaskar. Dvanáct otázek prověří, jestli jste svět procestovali alespoň prstem po mapě.

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Jíte často uzeniny? Vědci zjistili, že běžný vitamin může omezit vznik látek spojovaných s rakovinou

Šunka k svačině nebo slanina k víkendové snídani patří pro mnoho lidí k běžnému jídelníčku. Právě zpracované maso je ale dlouhodobě spojováno se zvýšeným rizikem některých druhů rakoviny. Nová studie nyní naznačuje, že jednoduchý zvyk po jídle – nebo správně zvolená kombinace potravin – by mohl část těchto škodlivých chemických reakcí v těle pomoci omezit.

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