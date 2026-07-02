Řím zvládne každý, ale co Mogadišo? Hádejte v kvízu hlavní města

Myslíte si, že hlavní města máte v malíku? Pak by pro vás neměl být problém ani Bhútán, Somálsko nebo Madagaskar. Dvanáct otázek prověří, jestli jste svět procestovali alespoň prstem po mapě.
Já tu holku snad přitahuju, lamentovala Krejčíková. Pak se divila, proč Britové jásali
Jeden mečbol za druhým mizel v dálce. Až sedmička přinesla Barboře Krejčíkové štěstí. V možná nejdramatičtějším zápase třetího hracího dne tenisového Wimbledonu porazila úřadující šampionku French Open Mirru Andrejejvovou. Po třísetové bitvě Češka neskrývala překvapení nad tím, kolikrát už s mladou Ruskou hrála.
Plastové příbory a sex s pupíkem. Slavná filmová katastrofa se dočkala remaku
Vizonář a všeuměl Tommy Wiseau toužil natočit velké drama. Místo toho stvořil film, kterému se směje celý svět už přes dvacet let. Jenže právě díky tomu se z The Room stal fenomén, který se nyní dočkal nové verze s charitativním podtextem a Bobem Odenkirkem v hlavní roli. Nese název The Room Returns!
Česká kolonie v Bostonu bobtná, Bruins angažovali i brankáře Pateru
Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Bruins o dohodě se sedmadvacetiletým pražským rodákem informovali na klubovém webu. Patera se v minulé sezoně…
Jíte často uzeniny? Vědci zjistili, že běžný vitamin může omezit vznik látek spojovaných s rakovinou
Šunka k svačině nebo slanina k víkendové snídani patří pro mnoho lidí k běžnému jídelníčku. Právě zpracované maso je ale dlouhodobě spojováno se zvýšeným rizikem některých druhů rakoviny. Nová studie nyní naznačuje, že jednoduchý zvyk po jídle – nebo správně zvolená kombinace potravin – by mohl část těchto škodlivých chemických reakcí v těle pomoci omezit.