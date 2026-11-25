Saúdskou Arábií vedená koalice zaútočila na jemenský přístav Hudajdá a další cíle v provinciích Saada a Amrán, které kontrolují povstalečtí Húsíové.
Na síti X to oznámil mluvčí koalice podporující jemenskou mezinárodně uznávanou vládu Turkí Málikí. Koalice před zahájením útoků vyzvala k evakuaci civilistů v části přístavu.
Húsíové po této výzvě oznámili, že v případě úderů na Hudajdá zaútočí na saúdskoarabský přístav Džidda a další přístavy na břehu Rudého moře. Vyzvali proto zaměstnance těchto přístavů, aby odešli, a rejdařské společnosti, aby odtud stáhly svá plavidla.
V úterý byla při húsíjském dronovém útoku poškozena nejvyšší budova v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Při incidentu bylo zraněno 11 lidí, uvedly podle agentury Reuters úřady. Mrakodrap PIF Tower byl přitom při húsíjském vzdušném úderu poškozen již ve čtvrtek.
Húsíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná.
Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Húsíové také v současné době pravidelně útočí na Saúdskou Arábii, kde v uplynulých měsících zasáhli ropnou infrastrukturu ale i mezinárodní letiště, přičemž při těchto úderech zahynulo několik civilistů.
Húsíové zveřejnili videa svých úspěchů z října. Zvládli otočit jemenskou protiofenzivu a získat pobřeží klíčového průlivu:
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