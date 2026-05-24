Řídil jí život, plánovali spolu dítě. Nové detaily popisují vztah Slovenky a Epsteina

Slovenská pilotka Naďa Marcinková patřila ke klíčovým ženám v okolí Jeffreyho Epsteina. Podle nových zjištění BBC s ním plánovala dítě a sedm let žila ve vztahu plném psychického i fyzického násilí a manipulace. Navzdory tomu, že v minulosti obdržela imunitu, by se navíc mohla brzy objevit před americkým Kongresem.
Začínající modelka a později i pilotka soukromého letadla se s Epsteinem seznámila v roce 2003, kdy jí bylo pouhých 18 let. Už krátce po seznámení odcestovala do finančníkova sídla v Palm Beach na Floridě a navštívila i jeho soukromý ostrov v Karibiku.
Ačkoliv se Epstein v té době na veřejnosti stále ukazoval se svou dlouholetou partnerkou a spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou, brzy začal s Marcinkovou tvořit pár. Jejich milostný vztah podle vyšetřování BBC nakonec trval sedm let a byl plný psychického i fyzického násilí a manipulace.
„Chci, aby ses naučila připravovat vajíčka. Míchaná, ztracená, volské oko... Chci, aby ses naučila vést domácnost. Nechci žádné hádky od pondělí do pátku, během týdne. Chci, abys každý měsíc přečetla jednu ze sta velkých knih. V domě chci mít jen krásné věci. Nemůžeš si tam nic dát, aniž bych to předtím viděl,“ psal jí Epstein v roce 2009.
Marcinková vyšetřovatelům řekla, že finančník kontroloval každý aspekt jejího života, včetně toho, jak se obléká a kolik váží. Údajně ji také fyzicky týral a nutil do několika plastických operací.
Pokoušeli se spolu o dítě
Víc se osamostatnila až v roce 2009, kdy získala pilotní licenci. Téhož roku byl Epstein propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za sexuální zneužívání.
Právě po Epsteinově propuštění se měl jejich vztah podle BBC ještě zintenzivnit, a dokonce se pokoušeli o početí dítěte. „Plánovali dítě do takové míry, že si upravovala kalendář tak, aby její setkání s Epsteinem vycházela na ovulaci,“ napsal na sociálních sítích slovenský spoluautor článku BBC Jakub Pohle.
V roce 2010 se však i kvůli fyzickému násilí rozešli. Marcinková přesto pro Epsteina nadále pracovala jako pilotka a létala mimo jiné na jeho soukromý ostrov.
Věděla o Epsteinových praktikách
V roce 2018 začala Marcinková spolupracovat s FBI. Ačkoliv ji vyšetřovatelé vedli jako oběť, z dostupných e-mailů vyplývá, že Epsteinovi pomáhala s vyhledáváním mladých dívek. „Udělám, co budu moct, i kdyby šlo jen o to, abys měl sex s někým jiným, nevím, jak to zlepšuje náš vztah. Pokusím se najít dívky pokaždé, když budeme v New Yorku,“ napsala mu v roce 2006.
Jeden z e-mailů z roku 2012 rovněž naznačuje, že Marcinková věděla, co Epstein s jinými dívkami dělá.
„Nechci být s tebou, ale rozčiluje mě, když vidím, že používáš stejné vzorce ke svádění, manipulaci a nakonec ovládání a ubližování dalším dívkám,“ napsala podle BBC. „Ani je nemám ráda, a přesto se cítím vinná, když vím, jak nakonec dopadnou. Setkat se s tvou nejnovější Ruskou bylo jako sledovat člověka odsouzeného k smrti, který si bez tušení, co ho čeká, vychutnává své poslední přepychové jídlo.“
Ve zveřejněných dokumentech však neexistuje důkaz, že by Marcinková Epsteinovi dohazovala nezletilé dívky.
Marcinková může vypovídat před Kongresem
Slovenský deník SME poznamenává, že přestože ji floridská prokuratura už dříve spolu se třemi dalšími ženami označila za možnou Epsteinovu spolupachatelku, nikdy nebyla obviněna. V rámci kontroverzní dohody o vině a trestu z roku 2007, která Epsteinovi vynesla pouhých třináct měsíců vězení, totiž Marcinková získala od prokuratury imunitu před stíháním a dalším vyšetřováním.
Přesto by se podle BBC mohla objevit před americkým Kongresem. Republikánská kongresmanka Anna Paulina Luna po prostudování nezačerněných dokumentů zpochybnila, zda byla imunita pro Marcinkovou a další Epsteinovy spolupracovnice oprávněná. Dvě z nich mají před Kongresem vypovídat a Marcinková by mohla být další na řadě.
Sama Marcinková se od roku 2019, kdy Epstein ve vazbě spáchal sebevraždu, ke kauze nevyjadřuje a úplně se stáhla z veřejného života. Začátkem roku se objevily informace, že je aktivní členkou zen-buddhistického centra v New Yorku.
Mohlo by vás zajímat: Sex není jen orgasmus a ejakulace, říká lektorka. Popisuje, co je pro muže výzva
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
ŽIVĚ Dohoda s Íránem a otevření Hormuzu je blízko, tvrdí se Trump. Neodpovídá to realitě, zní z Teheránu
USA a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní, píše s odvoláním na amerického představitele server Aixos. Předběžná dohoda má umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezený vývoz ropy. Jednání o íránském jaderném programu mají mezitím pokračovat. Že dohodu s Íránem se podařilo z velké části dojednat, už oznámil i prezident Donald Trump.
Dobešových 23 úspěšných zákroků nestačilo. Montreal s Carolinou poprvé prohrál
Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1.
Návod na dlouhý život? Biohacking slibuje mládí, věda je mnohem opatrnější
Touha zpomalit stárnutí není nová. Zatímco dřív lidé hledali elixír mládí, dnes se obracejí k biohackingu, přerušovanému půstu nebo konceptu takzvaných modrých zón. Sociální sítě zaplavují návody na dlouhověkost, vědci ale upozorňují, že část populárních teorií stojí na zjednodušeních a některé sliby zatím nemají dostatečně pevné důkazy.
Tajemství hluché velitelky. V ženské četě Amazonek skrývá tvrdé tajemství
Zranění, těžká hluchota, velení čistě ženské jednotce a roky v armádě. Pětadvacetiletá Jana Zalevská se před válkou věnovala společenskému tanci, teď má na nohou kanady. Je drobná, ale odmítá úlevy, privilegia i dělení na pohlaví. „Nepřítel se na nic neptá. Buď jsi profesionál, nebo nepřežiješ,“ říká v rozhovoru pro ukrajinský deník Hromadske.