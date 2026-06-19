Přeskočit na obsah
Benative
19. 6. Leoš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Řidička v Rakousku najela omylem do restaurace, kde byli čeští žáci, jeden byl lehce zraněn

ČTK

Postarší řidička v Rakousku v pátek odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranily střepy skla, lehké zranění utrpěla i řidička, informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF.

Ilustrační fotografie, policie, Rakousko, 2018
Ilustrační fotografieFoto: Shutterstock
Reklama

Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Völlerndorf. Řidičce, jejíž přesný věk ORF neuvádí, zřejmě sklouzla noha z brzdy na plynový pedál, takže s vozem najela do výlohy restaurace plné návštěvníků.

Školákovo poranění od střepů ošetřili záchranáři, kteří následně převezli řidičku s lehkým zraněním do nemocnice v Sankt Pöltenu. Vozidlo z výlohy restaurace vyprostili hasiči.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
putin kombo
putin kombo
putin kombo

Internet žije úderem na Moskvu. Exploze „UFO“ zažehla lidovou tvořivost i spekulace

Záběry ohnivé apokalypsy nad Moskvou po rozsáhlém útoku ukrajinských dronů během posledních 24 hodin obletěly internet. Asi nejikoničtějším momentem se stala mohutná exploze v ropné rafinerii ve čtvrti Kapotňa, která utrhla poklop jednoho z rezervoárů. Událost okamžitě spustila vlnu lidové tvořivosti, ale i spekulací, že si víko odpálili sami Rusové.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech, bylo až 36 stupňů

V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama