Řidička v Rakousku najela omylem do restaurace, kde byli čeští žáci, jeden byl lehce zraněn

Postarší řidička v Rakousku v pátek odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranily střepy skla, lehké zranění utrpěla i řidička, informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF.
Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Völlerndorf. Řidičce, jejíž přesný věk ORF neuvádí, zřejmě sklouzla noha z brzdy na plynový pedál, takže s vozem najela do výlohy restaurace plné návštěvníků.
Školákovo poranění od střepů ošetřili záchranáři, kteří následně převezli řidičku s lehkým zraněním do nemocnice v Sankt Pöltenu. Vozidlo z výlohy restaurace vyprostili hasiči.
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