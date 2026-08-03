Řidiči v Německu by si měli tento týden dávat pozor. Policie bude měřit rychlost na silnicích

Německá policie v pondělí zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speedweek policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu, tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé - Sasko a Bavorsko.
Cílem dopravní akce je kontrolovat dodržování maximální povolené rychlosti, protože její překročení je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.
Kontroly se dotknou řady lidí, kteří vyrážejí či se vracejí z dovolených. V závěru uplynulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, když se třídy na několik týdnů zavřely v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí.
Na německých silnicích v loňském roce zahynulo více než 2800 lidí, v roce 2024 to bylo přes 2700 osob. Situace je výrazně lepší než v 90. letech, například v roce 1995 zaznamenali statistici 9500 mrtvých při dopravních nehodách v Německu.
Vliv akcí podobných Speedweeku je ale podle médií sporný. Nedávná studie univerzity v bavorském Pasově uvádí, že nárazové policejní kontroly rychlosti mají na dodržování pravidel jen krátkodobý efekt. Trvale nižšího počtu dopravních nehod lze podle ní dosáhnout jen snížením maximální povolené rychlosti.
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