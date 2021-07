Vratká lávka se třásla nad rozbouřenou řekou. Řidič na ni vjel dodávkou

Řidič nákladního vozu se minulý pátek pokusil přejet lávku pro pěší, která vzdorovala rozbouřené řece u ruské obce Uryum v Zabajkalí. V polovině cesty se vůz i s mostem náhle potopily. "Občan chtěl před místními obyvateli projet po mostě pro pěší, lanový most jednoduše neunesl zatížení. Řidič sám vyplaval," komentoval video místopředseda místní regionální vlády Andrej Gurulev.

Řidič náklaďáku vjel na most pro pěší. V jeho polovině začal bojovat o život. | Video: Twitter/Алексей Кириленко

Most, vyrobený převážně ze dřeva, postavili jako náhradu za silniční most zničený při předchozí povodni. Rusové na sociálních sítích nazvali zřícenou konstrukci novým "mostem hlouposti". Odkazovali tak k mostu v Sofijské ulici v Petrohradě, pod kterým si za několik let zdemolovalo dvě stě řidičů své kamiony.