před 1 hodinou

Blíže neupřesněný počet lidí utrpěl zranění, když v noci na neděli najel řidič se svým automobilem do hostů v nočním klubu ve městě Gravesend v jižní Anglii. Policie řidiče zatkla pro podezření z pokusu o vraždu. Informoval o tom list The Daily Telegraph, aniž upřesnil stav zraněných. Podle policie hrabství Kent muž, který se údajně předtím dostal v nočním klubu do hádky a byl z podniku vykázán, vjel v sobotu krátce před půlnocí terénním autem do párty stanu stojícího v objektu. Kentská policie uvedla, že případ neřeší jako terorismus. Návštěvníci klubu popsali, jak v panice trhali stan a utíkali pryč.

autor: ČTK | před 1 hodinou