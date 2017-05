Slyšel cizí hlasy. Řidič, který v New Yorku najel do lidí, trpí psychickými problémy

před 3 minutami

Motivace 26letého Richarda Rojase, který ve čtvrtek vjel do chodců na neyorském Times Square a zabil jednu dívku, policii není jasná. Rojas hovoří jen nesouvisle a jeho prohlášení nedávají smysl. Policie ho obvinila z vraždy a z několika pokusů o vraždu. Podle ní se nejedná o teroristický čin, ale spíše následek řízení pod vlivem drog.

New York - Řidič Richard Rojas, který ve čtvrtek najel na newyorském náměstí Times Square do chodců, jednoho z nich zabil a 22 dalších zranil, měl dlouhodobé problémy s alkoholem i se zákonem a podle svých přátel trpěl také psychickými potížemi.

Motivace 26letého Rojase známa není, neboť podle policie dosud vypovídal pouze nesouvisle a zmateně, podle starosty města Billa de Blasia ale nic neukazuje na teroristický čin.

Policie již ve čtvrtek uvedla, že incident nebyl teroristickým aktem, ale spíše následkem řízení pod vlivem alkoholu či drog. Testy u Rojase podle informací stanice ABC News alkohol v krvi nezjistily, ukázaly ale, že měl v těle syntetický kanabinoid známý jako K2, který má vyvolávat stavy podobné po požití marihuany.

Rojas před nárazem do ochranných sloupků, které jeho další jízdu zastavily, ujel po chodníku či jeho okraji tři bloky. Po nehodě z vozu utekl, ale krátce poté byl zadržen policií a svědky.

"Začal křičet, nevydával žádná slova, jen křičel. Současně mával rukama," prohlásil Ken Bradix, který celou událost viděl. Reuters s odvoláním na vyšetřovatele uvedl, že Rojas po zadržení mluvil o tom, že slyší cizí hlasy, také policisty vyzval, aby ho zastřelili, protože chtěl zabíjet.

Pozadí nehody podle listu The New York Times zatím objasněno nebylo, protože Rojas hovoří jen nesouvisle a jeho prohlášení nedávají smysl. Předpokládá se nicméně, že by ještě v pátek měl předstoupit před soud, který stanoví podmínky vazby.

Rojas byl již obviněn z vraždy a z několika pokusů o vraždu.

Minulost v námořnictvu a problémy s alkoholem

Rojasův kamarád ze sousedství Harrison Ramos řekl AP, že u něj pozoroval zásadní změnu, když se v roce 2014 vrátil ze služby v námořnictvu. "Procházel velmi těžkým obdobím," uvedl Ramos s tím, že se žádné pomoci nedočkal.

Do námořnictva Rojas vstoupil v roce 2011 a sloužil jako elektrotechnik, v zámoří ale nikdy nepůsobil. Ze záznamů vyplývá, že během služby z neupřesněných důvodů strávil dva měsíce ve vojenské věznici a že během pobytu na floridské základně v roce 2012 napadl řidiče taxi a vyhrožoval policistovi smrtí.

Známí tvrdí, že Rojas po návratu z armády hodně pil, poprvé byl ale zadržen kvůli opilosti za volantem již v roce 2008, tedy před službou v námořnictvu. Před týdnem v Bronxu zaútočil nožem na člověka, o kterém se domníval, že mu chce ukrást identitu. Podle přátel Rojas často hovořil o démonech a konspiracích.

Přímo na místě nehody zemřela 18letá dívka z Michiganu, která do New Yorku přijela na rodinný výlet, Rojas najel i do její 13leté sestry. Celkem bylo zraněno 22 lidí, čtyři z nich kriticky.