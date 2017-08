Řidič autobusu v Číně narazil do stěny tunelu, zemřelo 36 lidí

před 1 hodinou

Nejméně 36 lidí zahynulo a 13 bylo zraněno při nehodě autobusu na rychlostní silnici v severozápadní Číně. Podle agentury Nová Čína, která se odvolává na místní úřady, naboural autobus krátce před čtvrteční půlnocí do stěny tunelu na dálnici z města Čcheng-tu do města Luo-jang v provincii Ša-ansi. Ministr veřejné bezpečnosti nařídil podle státní televize rychlé prošetření případu. Nehody na dálnicích jsou v Číně častým jevem kvůli vysoké rychlosti, agresivnímu stylu řízení a nedodržování bezpečné vzdálenosti, napsala agentura AP. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že dopravní nehody v pevninské Číně každoročně připraví o život 260 tisíc lidí.

