Válka zpřetrhala ukrajinskou rodinu. Proruští příbuzní dceru odvezli do Ruska

Ukrajinská zdravotnice Oksana Lebeděnková odešla hned na počátku ruské invaze na frontu. Svou jedenáctiletou dceru Jevu nechala u svých rodičů. Po několika měsících, kdy se s ní nemohla spojit, ale zjistila, že její proruský bratr Jevu bez povolení odvezl do Ruska. Opět se s ní setkala po téměř ročním odloučení jen díky pomoci dobrovolníků.

Vojenská zdravotnice Lebeděnková odešla do bojů v prvních dnech ruské invaze. Se svou dcerou, kterou nechala v Charkovské oblasti u svých rodičů, ale ztratila téměř okamžitě kontakt. "Mobilní sítě byly přerušeny, internet nefungoval. Dva měsíce byli bez elektřiny. V podstatě nebylo možné se s nimi spojit," popisuje zdravotnice v reportáži Rádia Svobodná Evropa.

Válka ale pokračovala, Lebeděnková utrpěla v září při ostřelování ruskými silami zranění a stále se nemohla spojit se svou dcerou. Tušila, že se pravděpodobně stále nachází ve městě Vovčansk, které bylo v počátcích války okupované ruskými silami. "Opakovaně jsem se snažila Jevu odtamtud dostat. Moje rodina si to ale nepřála, protože jsem sloužila v ukrajinských ozbrojených silách, kdežto oni byli proruští. Nevěděla jsem nic o tom, jak se jim daří," vzpomíná.

Na konci září, když Ukrajinci znovu získali Vovčansk pod svou kontrolu, se pokusila Jevu opakovaně dostat zpátky. Její dcera ale už ve městě nebyla. Lebeděnková se pak dozvěděla, že ji její prokremelský bratr odvezl nezákonně do Bělgorodské oblasti v Rusku. Ihned to nahlásila ukrajinské policii.

"Ti mě pak seznámili s dobrovolnicí jménem Kateryna, která se touto záležitostí zabývala několik měsíců. Dala jsem plnou moc ženě, která se chystala přivézt z Ruska svou dceru. Tím pádem mohla přivézt i Jevu," popisuje Lebeděnková. Tento plán poté vyšel - dobrovolníkům se podařilo Jevu dostat zpět na Ukrajinu. Se svou matkou se setkala po téměř ročním odloučení.

Ukrajina už měsíce poukazuje na to, že Rusko deportuje Ukrajince do regionů vzdálených tisíce kilometrů od jejich vlasti. Moskva ale popírá, že by někoho násilím nutila odcházet z Ukrajiny, jde podle ní o evakuace z oblastí zasažených konfliktem.

Podle ukrajinského oficiálního portálu nazvaného Děti války bylo od začátku ruské invaze zabito 459 dětí a 916 jich utrpělo zranění. Deportováno jich bylo přes 14 700, z toho se jen 126 vrátilo na Ukrajinu. Ukrajinští ochránci lidských práv ale hovoří o tom, že deportace možná již postihly statisíce ukrajinských občanů.