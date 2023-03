Přišli v noci, nastala panika. Rus popsal, jak úředníci odvedli do války jeho přátele

Poté co v Rusku vyhlásili kvůli invazi na Ukrajinu částečnou mobilizaci, uprchly ze země statisíce lidí. Ve velkém počtu zamířili do zemí jako Turecko, Arménie nebo Gruzie. Pro mnoho obyvatel žijících na východě Ruska se ale nejbližší a také nejsnazší destinací stalo Mongolsko. Podívejte se na reportáž Rádia Svobodná Evropa z mongolské metropole Ulánbátar.

RFE - Rusové, kteří před mobilizací uprchli do Mongolska | Video: Rádio Svobodná Evropa

"Měl jsem v plánu cestovat dál, ale zatím jsem zůstal tady. Líbí se mi tu. Chci studovat jazyk, kulturu a žít tady," uvádí ve videu ruský muž Andrej, který v Mongolsku získal studijní vízum. To mu sice podle pravidel neumožňuje v zemi pracovat, i přesto ho ale přijali na pozici kvalifikovaného zubaře.

Se životem je dle svých slov teď vcelku spokojený, stále ale cítí bolest z vyhnanství. "Není důvod být smutný. Všichni jsme živí a zdraví. Nikdo z mých blízkých nezemřel, ale stejně je to těžké," řekl v slzách reportérovi. "Tu a tam si přečtu zprávy. A z nějakého důvodu se někdy ponořím do stresu, i když jsem se odhlásil ze zpravodajských kanálů," dodal.

Do Mongolska uprchla před několika měsíci se svým manželem i Ruska Anastasia. S útěkem tehdy ani chvíli neváhali. "Během jediného dne odvedli dva lidi, které jsem trénovala. Tak jsme se 22. září rozhodli, že možná utečeme. A hned 23. jsem koupila letenky. Mířili jsme do neznáma," svěřila se mladá žena, která nyní v Ulánbátaru pracuje jako trenérka badmintonu na mezinárodní škole. Jak dlouho v zemi zůstane, zatím neví. Do Ruska se ale v současné situaci vrátit nechce.

V mongolské metropoli nyní žije i Bayir, který pochází z Ulan-Ude, hlavního města Burjatské oblasti na Sibiři. Když ruské úřady vloni v září vyhlásily mobilizaci, připojil se k protestům proti ní. "V Ulan-Ude zavládla naprostá panika. Existuje tam organizace Svobodné Burjatsko, která zajistila bezplatné autobusy. Všichni, kdo mohli, odjeli, protože v noci přicházeli úředníci s vojenskými odvodními papíry. V noci si přišli i pro mé přátele," popsal v reportáži své zážitky.

Ulánbátar se stal novým domovem již pro tisíce uprchlých Rusů, uvádí Rádio Svobodná Evropa. Život v zemi ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem a na jihu s Čínou, ale mnohdy není snadný. Mongolská metropole je často označována za nejstudenější hlavní město na světě - teploty tam někdy klesají až pod -40 stupňů Celsia.

