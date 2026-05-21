Rezoluce europarlamentu ke Slovensku neodpovídá objektivitě ani pravdě, zuří Fico

Středeční rezoluce Evropského parlamentu není vůči Slovensku objektivní ani pravdivá, řekl novinářům slovenský premiér Robert Fico.
Europoslanci v nezávazném usnesení vyzvali Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků.
„Pro nás je to jen politický manifest bez jakéhokoliv závazného charakteru. Vedeme konstruktivní dialog s Evropskou komisí,“ uvedl Fico.
Europoslanci v usnesení vyjádřili hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku. Systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů EU.
„Ani zdaleka nevidím žádný problém, co se týče fungování evropských fondů, plánu obnovy, všechny platby přicházejí,“ řekl slovenský premiér.
Delegaci na Slovensko vedl Zdechovský
Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl český europoslanec Tomáš Zdechovský.
Po výzvě k hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle něj přišlo více než 2000 podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropské komisi.
Jedním z viditelných příkladů podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku je kauza takzvaných haciend, na kterou loni upozorňovala také slovenská opozice a média. Jde o podezření, že za unijní peníze na Slovensku vyrostly patrně luxusní vily místo původně plánovaných penzionů.
